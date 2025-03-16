Зачем Трамп бомбит Йемен: к чему приведут удары по хуситам

В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail эксперт по международным отношениям Евгений Бирюков отметил, что у американской операции на Ближнем Востоке было две цели: во-первых, оказать давление на хуситов, чтобы побудить их к отказу атаковать западные суда в Красном море, а во-вторых, «продемонстрировать готовность США действовать более жестко на Ближнем Востоке».