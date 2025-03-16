Зачем Трамп бомбит Йемен: к чему приведут удары по хуситам

Американские ВВС нанесли 10 волн авиаударов по позициям вооруженных хуситов в Йемене. Как уточняется, целями атак стали склады оружия и дома лидеров хуситского движения в городе Саада.
Дональд Трамп отдал личный приказ американским солдатам начать военную операцию против мятежных сил движения «Ансар Аллах». Изначальное число погибших, по данным йеменского минздрава, не превышало 10 человек, однако количество убитых и раненых за ночь выросло до 30 и свыше 100 соответственно.
Как пишет Al Araby, часть хуситов уже выступила за переговоры с американцами, однако при условии, если увидят «реальные намерения» Вашингтона начать дипломатический диалог. Ранее верховное политбюро хуситов заявляло, что «йеменские вооруженные силы полностью готовы отвечать эскалацией на эскалацию».
В авиаударах по позициям мятежных сил в Йемене, помимо американских самолетов, приняли участие ВВС Британии.
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail эксперт по международным отношениям Евгений Бирюков отметил, что у американской операции на Ближнем Востоке было две цели: во-первых, оказать давление на хуситов, чтобы побудить их к отказу атаковать западные суда в Красном море, а во-вторых, «продемонстрировать готовность США действовать более жестко на Ближнем Востоке».
«При президентах Обаме и Байдене США во многом сократили активность в регионе, и теперь американцы демонстрируют своё присутствие на Ближнем Востоке», — сказал эксперт.
Как заключил Бирюков, сейчас нельзя говорить о начале новой войны на Ближнем Востоке. По Йемену наносятся воздушные удары, однако «победить хуситов военным путем невозможно». Однако удары по региону могут вызвать обратный эффект, считают политологи.