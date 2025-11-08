Почему тест Роршаха так популярен и как работает на самом деле

Психиатр Герман Роршах — одна из самых известных фигур в истории психиатрии, прославившийся своей методикой проективного тестирования. Его тест с чернильными пятнами, созданный в начале XX века, до сих пор остается важным инструментом для исследования личности и внутренних конфликтов пациента. Роршах внес значительный вклад в диагностику психических расстройств, предложив уникальный способ анализа бессознательного, который используется как в клинической практике, так и в научных исследованиях.