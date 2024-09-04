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Почему теннис называют «самым здоровым видом спорта»

Игра в теннис появилась почти 150 лет назад. С тех пор у этого вида спортом много фанатов. Одни занимаются им, а другие с удовольствием наблюдают с трибун за матчами.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В редакции National Geographic рассказали, почему этот спорт полезен для здоровья.

Польза для физического здоровья

Игра в теннис приносит множество преимуществ физическому здоровью, в том числе снижение риска ожирения и диабета, улучшение координации, повышение уровня энергии и укрепление сердца.

Польза для мышц и скелета

Частые взмахи ракеткой способствуют наращиванию мышечной массы в плечах и руках, а спринтерский бег и длительная нагрузка укрепляет мышцы ног и спины.

Сочетание механических нагрузок, гормональных реакций, усиленного кровотока и улучшенного усвоения питательных веществ, связанных с физическими упражнениями, работают вместе для укрепления костей и улучшения общего состояния скелета.

Также за счет частых поворотов корпуса теннис помогает улучшить гибкость, а также чувство равновесия.

Польза для сердечно-сосудистой системы

Для сердца и сосудов теннис полезен из-за своих высокоинтенсивных движений и коротких периодов отдыха. Такое чередование улучшает кровообращение и укрепляет сердечную стенку.

Благодаря этим факторам теннис также способствует понижению кровяного давления, улучшает частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и улучшает липидный профиль. Ученые говорят, что регулярные занятия теннисом снижают общий риск сердечных заболеваний на 56%.

Польза для психического здоровья

Известно, что многие виды спорта благотворно влияют на психику, однако теннис обгоняет их своими преимуществами.

Спорт требует постоянного стратегического планирования, быстрого принятия решений и адаптивности, которые стимулируют работу мозга и когнитивные способности.

Повторяющиеся движения насыщают гиппокамп (часть мозга, отвечающая за память) белком, который называется нейротрофическим фактором мозга. Он играет важную роль в миелиновой оболочки нейронов ЦНС, которая участвует в проведении нервного импульса и выполняет защитную функцию. Это улучшает нейропластичность и предотвращает снижение когнитивных способностей.

Также исследования показывают, что у игроков в теннис реакция гораздо быстрее, чем у тех, кто не занимается этим спортом. Помимо прочего, доказано, что теннисисты испытывают более низкий уровень стресса, депрессии и тревожности по сравнению с другими людьми.

Ранее эксперт рассказал, почему плавание полезно как детям, так и пожилым людям.