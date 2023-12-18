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05:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему темнеет в глазах, когда встаешь с кровати?

С таким эффектом, как потемнение в глазах при резком подъеме с кровати или кресла, знакомы многие. Но почему он появляется, знают не все.

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Источник: Freepik

Какие-то неожиданные ощущения всегда пугают людей. Одно из таких довольно привычно, но при этом не менее волнительно — когда при подъеме с кровати или кресла темнеет в глазах. О том, почему так происходит, aif.ru рассказала к. м. н., врач-невролог, заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. академ. Б. В. Петровского» Елена Сурская.

Причиной такого явления, как потемнение в глазах, является недостаточный приток крови к головному мозгу, который может быть следствием ортостатической гипотензии. Речь идет о резком снижении артериального давления, в ряде случаев, вплоть до обморока, возникающем при перемещении положения тела из горизонтального в вертикальное.

Такие ортостатические обмороки нередко становятся привычным состоянием для людей со слабым тонусом сосудов.

Происхождение такого явления может быть связано с переутомлением, усталостью, длительным постельным режимом, резкими движениями. Оно, как правило, проходит самостоятельно. В числе патологических факторов, которые могут привести к потемнению в глазах, можно назвать использование мочегонных, сосудорасширяющих препаратов, некоторые неврологические, эндокринные заболевания, интоксикацию, обезвоживание организма, массивную кровопотерю, психогенную травму и др.

Также врачи иногда расценивают такое состояние как предшественник приступа некоторых болезней.

Тут надо оценивать длительность этого эффекта — если потемнение длительное, сохраняется дольше нескольких минут, надо насторожиться. Кроме того, обращаться без замедлений к врачу необходимо, если оно не проходит в течение нескольких минут или возникло на одном глазу, появились другие новые необычные симптомы.

Профилактика состояния

Если есть такая проблема, как потемнение в глазах при резкой смене положения тела, надо позаботиться о довольно несложной профилактике. В числе предупредительных мероприятий надо:

  • Позаботиться о соблюдении нормального режима отдыха и трудовой деятельности;
  • Выделить время для физических нагрузок, при этом они должны быть умеренными;
  • Позаботиться о нормальном, здоровом и сбалансированном питании;
  • Отказаться от вредных привычек;
  • Постараться взять под контроль нервную систему: для этого избегать перенапряжений и научиться позитивному мышлению;
  • Не забывать про прогулки на свежем воздухе.

Это позволит облегчить состояние, в целом оздоровит организм человека. Если же есть беспокойство по поводу подобного состояния, необходимо проконсультироваться с врачом.

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