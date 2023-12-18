Почему темнеет в глазах, когда встаешь с кровати?

Какие-то неожиданные ощущения всегда пугают людей. Одно из таких довольно привычно, но при этом не менее волнительно — когда при подъеме с кровати или кресла темнеет в глазах. О том, почему так происходит, aif.ru рассказала к. м. н., врач-невролог, заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. академ. Б. В. Петровского» Елена Сурская.

Причиной такого явления, как потемнение в глазах, является недостаточный приток крови к головному мозгу, который может быть следствием ортостатической гипотензии. Речь идет о резком снижении артериального давления, в ряде случаев, вплоть до обморока, возникающем при перемещении положения тела из горизонтального в вертикальное.

Такие ортостатические обмороки нередко становятся привычным состоянием для людей со слабым тонусом сосудов.

Происхождение такого явления может быть связано с переутомлением, усталостью, длительным постельным режимом, резкими движениями. Оно, как правило, проходит самостоятельно. В числе патологических факторов, которые могут привести к потемнению в глазах, можно назвать использование мочегонных, сосудорасширяющих препаратов, некоторые неврологические, эндокринные заболевания, интоксикацию, обезвоживание организма, массивную кровопотерю, психогенную травму и др.

Также врачи иногда расценивают такое состояние как предшественник приступа некоторых болезней.

Тут надо оценивать длительность этого эффекта — если потемнение длительное, сохраняется дольше нескольких минут, надо насторожиться. Кроме того, обращаться без замедлений к врачу необходимо, если оно не проходит в течение нескольких минут или возникло на одном глазу, появились другие новые необычные симптомы.

Профилактика состояния

Если есть такая проблема, как потемнение в глазах при резкой смене положения тела, надо позаботиться о довольно несложной профилактике. В числе предупредительных мероприятий надо:

Позаботиться о соблюдении нормального режима отдыха и трудовой деятельности;

Выделить время для физических нагрузок, при этом они должны быть умеренными;

Позаботиться о нормальном, здоровом и сбалансированном питании;

Отказаться от вредных привычек;

Постараться взять под контроль нервную систему: для этого избегать перенапряжений и научиться позитивному мышлению;

Не забывать про прогулки на свежем воздухе.