Почему темнеет в глазах, когда встаешь с кровати?
С таким эффектом, как потемнение в глазах при резком подъеме с кровати или кресла, знакомы многие. Но почему он появляется, знают не все.
С таким эффектом, как потемнение в глазах при резком подъеме с кровати или кресла, знакомы многие. Но почему он появляется, знают не все.
Какие-то неожиданные ощущения всегда пугают людей. Одно из таких довольно привычно, но при этом не менее волнительно — когда при подъеме с кровати или кресла темнеет в глазах. О том, почему так происходит, aif.ru рассказала к. м. н., врач-невролог, заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. академ. Б. В. Петровского» Елена Сурская.
Такие ортостатические обмороки нередко становятся привычным состоянием для людей со слабым тонусом сосудов.
Происхождение такого явления может быть связано с переутомлением, усталостью, длительным постельным режимом, резкими движениями. Оно, как правило, проходит самостоятельно. В числе патологических факторов, которые могут привести к потемнению в глазах, можно назвать использование мочегонных, сосудорасширяющих препаратов, некоторые неврологические, эндокринные заболевания, интоксикацию, обезвоживание организма, массивную кровопотерю, психогенную травму и др.
Тут надо оценивать длительность этого эффекта — если потемнение длительное, сохраняется дольше нескольких минут, надо насторожиться. Кроме того, обращаться без замедлений к врачу необходимо, если оно не проходит в течение нескольких минут или возникло на одном глазу, появились другие новые необычные симптомы.
Если есть такая проблема, как потемнение в глазах при резкой смене положения тела, надо позаботиться о довольно несложной профилактике. В числе предупредительных мероприятий надо:
Это позволит облегчить состояние, в целом оздоровит организм человека. Если же есть беспокойство по поводу подобного состояния, необходимо проконсультироваться с врачом.