Почему тарантулы такие волосатые. Вы удивитесь

В отличие от многих других пауков, у тарантулов есть «шубки». Почему эти насекомые такие волосатые, Live Science рассказал Джером Ровнер, бывший младший редактор журнала Journal of Arachnology Американского арахнологического общества (American Arachnological Society).

Волосы тарантулов называют щетинками членистоногих. Если у млекопитающих волосы состоят из кератина, то щетинки строятся за счет хитина. Это производное глюкозы, которое также входит в состав экзоскелета насекомых.

Функций у щетинок тарантула много. Некоторые из них играют роль органов чувств — благодаря им паук чувствует запах, вкус, прикосновения и вибрации.

В основном такие волосы находятся на лапах и возле пасти насекомого. Благодаря чувствительности некоторых волосков самцы-тарантулы могут найти самку и засечь вещества, оставленные потенциальной добычей.

Самые чувствительные щетинки — трихоботрии — способны зафиксировать даже незначительные колебания воздуха. В 1883 году немецкий зоолог Фридрих Даль заметил, что они двигаются в такт звучанию скрипки, и назвал их «слуховыми». Такие волоски облегчают охоту и реагируют, если добыча попытается убежать от паука.

Тарантулы хладнокровные, и «шубка» помогает им регулировать температуру тела. Благодаря щетинкам они могут оставаться активными в холодные ночи в тропических лесах и пустынях. Также волосы могут выполнять функцию своеобразного дождевика и защищать тело насекомого от воды.

Щетинки на нижней поверхности лапок — липкие. И это объясняет, почему тарантулы могут карабкаться по гладким вертикальным поверхностям.

В Западном полушарии у многих тарантулов на брюшке есть до 1 млн смертоносных острых волосков. Пауки используют их в случае опасности. Почувствовав угрозу, они трут лапками животы, и их окружает облако щетинок — тарантулы выигрывают время, чтобы сбежать от нападавшего. Такие волоски колючие, впиваются в противника и вызывают раздражение. Если попадут в глаза, то способны привести к слепоте.

У тарантулов с Восточного полушария этих щетинок нет. У них сильнее яд, и они принимают более агрессивную позицию, если оказываются в опасности — предупреждают врага о том, что могут и укусить.

На днях стало известно, что в Австралии одно из самых токсичных животных — синекольчатый осьминог — укусило 18-летнего Джейкоба Эггингтона. Молодой человек собирал ракушки на берегу. В одной из них скрывался ядовитый моллюск. Парень заметил осьминога, когда показывал находки маленькой племяннице. После осмотра он обнаружил на своем теле безболезненный укус. С пляжа Джейкоба Эггингтона выносили уже на носилках.

Нейротоксин, который содержится в синекольчатых осьминогах, способен парализовать или убить человека за несколько минут. Противоядия от него нет. Пациентам оказывают поддерживающую терапию. При необходимости подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.