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Почему стоит установить ПИН-код на сим-карту и как это сделать

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупреждают о рисках, связанных с потерей или кражей сим-карты. Узнайте, как защитить личные данные с помощью установки ПИН-кода.

Источник: Freepik

Что могут сделать мошенники, получив доступ к сим-карте?

Номер телефона в большинстве случаев используется как средство аутентификации при совершении финансовых операций. Если злоумышленники получат доступ к вашей сим-карте, они смогут воспользоваться всеми онлайн-сервисами, привязанными к номеру телефона, включая мобильный банк, социальные сети, мессенджеры и почтовые сервисы. По этим причинам крайне важно оперативно заблокировать утерянную сим-карту.

Сергей Кузьменко руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Чтобы обеспечить надежную защиту сим-карты, необходимо установить на нее ПИН-код. Это не позволит злоумышленникам вставить ее в свой телефон и получить доступ к вашим личным данным или онлайн-сервисам. Кроме того, рекомендуем отключить услугу мобильного перевода по СМС. Так вы предотвратите несанкционированный вывод средств с вашего банковского счета.

Как установить ПИН-код сим-карты на Android-смартфоне

Справочно. Чтобы активировать ПИН-код, вам нужно знать текущий пароль. Он написан на пластиковом вкладыше сим-карты. Если этого вкладыша у вас нет, возьмите паспорт и обратитесь к своему сотовому оператору. Но чаще всего для современных сим-карт используется комбинация «0000» в качестве ПИН-кода.

Откройте «Настройки» смартфона и найдите пункт «Блокировка SIM-карты», активируйте функцию и введите актуальный ПИН-код. После этого вы увидите, что блокировка сим-карты активирована. Затем можно изменить ПИН-код сим-карты. Для этого снова потребуется ввести текущий ПИН-код, а затем дважды — новый код.

Как установить ПИН-код сим-карты на iPhone

Чтобы установить ПИН-код для сим-карты, выполните следующие шаги:

  • Откройте приложение «Настройки» на вашем устройстве.
  • Найдите раздел «Сотовая связь».
  • Выберите пункт «SIM-PIN».
  • Введите в строку текущий ПИН-код.
  • Придумайте новый пароль. Он должен быть достаточно сложным, чтобы его было трудно угадать, но при этом легко запоминающимся для вас.

После ввода нового ПИН-кода он будет установлен на вашу сим-карту. Теперь каждый раз, когда вы будете активировать сим-карту на своем устройстве, вам нужно будет вводить пароль.

Рекомендуем записать новый ПИН-код в надежном месте, иначе после трех попыток ввода неправильного кода ваша сим-карта будет заблокирована.