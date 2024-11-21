Почему стоит установить ПИН-код на сим-карту и как это сделать

Что могут сделать мошенники, получив доступ к сим-карте?
Номер телефона в большинстве случаев используется как средство аутентификации при совершении финансовых операций. Если злоумышленники получат доступ к вашей сим-карте, они смогут воспользоваться всеми онлайн-сервисами, привязанными к номеру телефона, включая мобильный банк, социальные сети, мессенджеры и почтовые сервисы. По этим причинам крайне важно оперативно заблокировать утерянную сим-карту.
Сергей Кузьменко руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Чтобы обеспечить надежную защиту сим-карты, необходимо установить на нее ПИН-код. Это не позволит злоумышленникам вставить ее в свой телефон и получить доступ к вашим личным данным или онлайн-сервисам. Кроме того, рекомендуем отключить услугу мобильного перевода по СМС. Так вы предотвратите несанкционированный вывод средств с вашего банковского счета.
Как установить ПИН-код сим-карты на Android-смартфоне
Откройте «Настройки» смартфона и найдите пункт «Блокировка SIM-карты», активируйте функцию и введите актуальный ПИН-код. После этого вы увидите, что блокировка сим-карты активирована. Затем можно изменить ПИН-код сим-карты. Для этого снова потребуется ввести текущий ПИН-код, а затем дважды — новый код.
Как установить ПИН-код сим-карты на iPhone
Чтобы установить ПИН-код для сим-карты, выполните следующие шаги:
- Откройте приложение «Настройки» на вашем устройстве.
- Найдите раздел «Сотовая связь».
- Выберите пункт «SIM-PIN».
- Введите в строку текущий ПИН-код.
- Придумайте новый пароль. Он должен быть достаточно сложным, чтобы его было трудно угадать, но при этом легко запоминающимся для вас.
После ввода нового ПИН-кода он будет установлен на вашу сим-карту. Теперь каждый раз, когда вы будете активировать сим-карту на своем устройстве, вам нужно будет вводить пароль.
Рекомендуем записать новый ПИН-код в надежном месте, иначе после трех попыток ввода неправильного кода ваша сим-карта будет заблокирована.