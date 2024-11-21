Почему стоит установить ПИН-код на сим-карту и как это сделать

Номер телефона в большинстве случаев используется как средство аутентификации при совершении финансовых операций. Если злоумышленники получат доступ к вашей сим-карте, они смогут воспользоваться всеми онлайн-сервисами, привязанными к номеру телефона, включая мобильный банк, социальные сети, мессенджеры и почтовые сервисы. По этим причинам крайне важно оперативно заблокировать утерянную сим-карту.

Чтобы обеспечить надежную защиту сим-карты, необходимо установить на нее ПИН-код. Это не позволит злоумышленникам вставить ее в свой телефон и получить доступ к вашим личным данным или онлайн-сервисам. Кроме того, рекомендуем отключить услугу мобильного перевода по СМС. Так вы предотвратите несанкционированный вывод средств с вашего банковского счета.

Справочно. Чтобы активировать ПИН-код, вам нужно знать текущий пароль. Он написан на пластиковом вкладыше сим-карты. Если этого вкладыша у вас нет, возьмите паспорт и обратитесь к своему сотовому оператору. Но чаще всего для современных сим-карт используется комбинация «0000» в качестве ПИН-кода.