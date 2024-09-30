Почему старый Новый год так называется

Старый Новый год наша страна отмечает всегда в одно и то же время — в ночь с 13 на 14 января. Этой традиции больше стал лет.
Откуда взялся старый Новый год?
Когда после Октябрьской революции 1917 года к власти пришли большевики, они стали отчаянно бороться с наследием царского режима. Среди прочего новое правительство упразднило юлианский календарь, заменив его на западноевропейский григорианский. В декрете № 289 Совета Народных Комиссаров, подписанным Владимиром Леиным, также отмечается, что сделано это было с целью «установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления». Смена порядка летоисчисления произошла в 1918 году. При переходе на григорианский календарь сменилась и дата начала Нового года.
«Первый день после 31 января сего года считать не 1‑м февраля, а 14‑м февраля, второй день считать 15‑м
С тех пор в нашу жизнь вошли понятия «старого» и «нового» стиля. Где «старый» — это юлианский календарь, а «новый» — григорианский. Разница между двумя системами исчисления составляет 13 дней, поэтому, когда по григорианскому календарю наступает 1 января, по юлианской системе — это всего лишь 19 декабря, а вот 14 января — это 1 января. Таким образом, получился необычный праздник — старый Новый год, то есть Новый год, который отмечают в народе по старому стилю — в ночь с 13 на 14 января.
Как разобраться в «старых» и «новых» стилях?
Все просто, в том же декрете № 289 сказано, что с момента введения григорианского календаря, после каждого дня по новому стилю в скобках подписывается дата по старому стилю. Эта система обозначения сохранилась и до наших дней. К примеру, Новый год — с 31 декабря на 1 января (с 13 на 14 января).
Источники: https://istmat.org/ https://www.culture.ru/