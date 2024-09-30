Почему старый Новый год так называется

С тех пор в нашу жизнь вошли понятия «старого» и «нового» стиля. Где «старый» — это юлианский календарь, а «новый» — григорианский. Разница между двумя системами исчисления составляет 13 дней, поэтому, когда по григорианскому календарю наступает 1 января, по юлианской системе — это всего лишь 19 декабря, а вот 14 января — это 1 января. Таким образом, получился необычный праздник — старый Новый год, то есть Новый год, который отмечают в народе по старому стилю — в ночь с 13 на 14 января.