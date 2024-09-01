Почему соты у пчел шестиугольные?

Группа ученых из Великобритании и Китая провела эксперимент, в ходе которого вела наблюдение за обустройством пчелами своих домов. Пчела корректирует угол наклона и толщину стенок с помощью наклона головы. Ученым удалось отогнать пчел и рассмотреть соты через несколько секунд после создания — они выяснили, что изначально восковая ячейка имеет круглую форму, как тельце насекомого.