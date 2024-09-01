Почему соты у пчел шестиугольные?

Пчелы издревне создавали хранилища для меда правильной геометрической формы, чем поражали философов. Ученые прошлого восхищались умениями насекомых, называя их «математиками, наученными небесами». Однако современные эксперименты показали, что на самом деле узнаваемую форму соты принимают благодаря законам физики, а не удивительным способностям строителей.
Какой изначально формы пчелиные соты?
Группа ученых из Великобритании и Китая провела эксперимент, в ходе которого вела наблюдение за обустройством пчелами своих домов. Пчела корректирует угол наклона и толщину стенок с помощью наклона головы. Ученым удалось отогнать пчел и рассмотреть соты через несколько секунд после создания — они выяснили, что изначально восковая ячейка имеет круглую форму, как тельце насекомого.
Как из круглых сот получаются шестиугольные?
Чтобы соединить будущие цилиндры, пчелы заполняют воском получившиеся в форме треугольника просветы. Далее пчелы нагревают ячейки — воск плавится и стекает вниз, а сила поверхностного натяжения заставляет формироваться ровные стенки, превращая круг в шестиугольник. Похожий процесс можно заметить, если рассмотреть соседние пузырьки пены в ванной.
Как пчелы нагревают воск в сотах?
На этот вопрос ученые так и не нашли ответа. Есть предположение, что это органически происходит из-за одновременной работы нескольких живых организмов в соседних ячейках: либо воск греется только там, где соседи соприкасаются через стенку, либо пчела может нагреть всю соту.