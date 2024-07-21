Почему соловьиную трель называют «коленом»

Михаил Пришвин, известный любитель природы, записал в своем дневнике за 1925 год следующее: «Я разобрал отчетливо соловьиное колено и с сожалением сказал: “Да, соловей!” Мне это значило: конец весне». Но ведь всем известно, что колено — это сустав, который соединяет бедренную кость с большеберцовой. При чем же тут птичье пенье? Разбирался aif.ru.
Что такое колено в соловьиной песне?
В Музыкальной энциклопедии Бобровского слову «колено» дано достаточно подробное определение: «Законченная или относительно законченная часть простой двухчастной или трехчастной формы». Если совсем просто, колено — это часть мелодии, которая время от времени повторяется. В настоящее время этот термин не так часто употребляется по отношению к музыке, как раньше, но обязательно прозвучит, если беседа заходит о соловьиной песне.
В Толковом словаре Ожегова говорится, что трель — это «быстрое и многократное повторение звуков, близких по тону, а также вообще переливчатый, дрожащий звук».
Соловьиную песню принято делить на части, и в среднем у каждой песни около 12 колен. Но бывают случаи, когда в одной песне может прозвучать от 20 до 40 колен. У самых известных переливов даже есть свои названия — пулькание, дробь и раскат.