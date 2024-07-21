Почему соловьиную трель называют «коленом»

В Музыкальной энциклопедии Бобровского слову «колено» дано достаточно подробное определение: «Законченная или относительно законченная часть простой двухчастной или трехчастной формы». Если совсем просто, колено — это часть мелодии, которая время от времени повторяется. В настоящее время этот термин не так часто употребляется по отношению к музыке, как раньше, но обязательно прозвучит, если беседа заходит о соловьиной песне.