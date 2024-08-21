Почему Солнце горит и сияет?

Солнце представляется нам огромным огненным шаром, так как поверхность звезды раскалена до огромных температур. Всем известно, что для горения на Земле необходим кислород. Как же тогда горит Солнце, если в космосе нет этого химического элемента, разбирался aif.ru.
На самом деле Солнце не горит. Этот миф возник из-за не совсем точного определения. Звезда действительно напоминает огненный шар, но ее свечение происходит по другой причине. Горение — это химическая реакция, протекающая при наличии кислорода, но вокруг Солнца — вакуум, кислорода в необходимом объеме (а для гипотетического горения звезды потребовалось бы очень много) там нет, ранее рассказал aif.ru астроном, доктор физико-математических наук, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.
«Все звезды, не только наша, излучают свет, потому что в их недрах происходят термоядерные реакции. Если объяснять совсем просто, внутри Солнца под действием огромного давления и температуры водород превращается в гелий и испускает энергию в виде мощного потока электромагнитного излучения. Так возникают свет и тепло, которые поступают от Солнца», — уточнил ученый.
Кислород на Солнце на самом деле есть: его там порядка одного процента. Но к нагреву кислород на звезде отношения не имеет. Энергия образуется не от окислительных реакций с участием кислорода, а в результате ядерных реакций синтеза. То есть для выделения энергии Солнцу кислород не нужен.
Какая температура на Солнце?
Температура Солнца неоднородна. В ядре гравитационное притяжение производит огромное давление и температуру, которая может достигать 15 миллионов градусов Цельсия. Термоядерная реакция производит огромные объемы энергии, которая вымещается к поверхности солнца, атмосфере и далее, сообщает Gismeteo. В фотосфере — самом нижнем слое солнечной атмосферы — температура составляет около 5,5 тысячи градусов Цельсия. Это тот свет, который мы видим с Земли.