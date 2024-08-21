Почему Солнце горит и сияет?

На самом деле Солнце не горит. Этот миф возник из-за не совсем точного определения. Звезда действительно напоминает огненный шар, но ее свечение происходит по другой причине. Горение — это химическая реакция, протекающая при наличии кислорода, но вокруг Солнца — вакуум, кислорода в необходимом объеме (а для гипотетического горения звезды потребовалось бы очень много) там нет, ранее рассказал aif.ru астроном, доктор физико-математических наук, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.