Почему сок томатный, а не помидорный

В нашей стране помидоры оказались во время правления Екатерины II: тогдашний посол Российской империи во Франции отправил в Петербург этот экзотический плод вместе с другими новыми фруктами. Императрице понравились помидоры, но в то время они плохо хранились, портились при транспортировке и быстро теряли свои пищевые свойства. Поэтому выращивали их в небольших количествах в южных регионах. В центральной и северной частях России культивировать помидоры стали уже в середине ХХ века, а благодаря массовому появлению дач и огородов процесс выращивания томатов захватил плюс-минус всех.