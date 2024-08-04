Почему сок томатный, а не помидорный

Томатный сок считается одним из самых полезных, так как снижает уровень сахара в крови, нормализует пищеварение и уменьшает риск развития злокачественных опухолей. Но почему сок называют томатным, а не помидорным? Разбирался аif.ru.
Когда помидоры появились в России?
Родиной помидоров считается Южная Америка; именно оттуда конкистадоры перевозили плоды этого растения в Европу. Помидоры одновременно появились в Италии, под названием tomato, и во Франции, где их называли «золотое яблоко» (pomme d’or). Дело в том, что первые сорта известные французам были желтыми, а не красными.
В нашей стране помидоры оказались во время правления Екатерины II: тогдашний посол Российской империи во Франции отправил в Петербург этот экзотический плод вместе с другими новыми фруктами. Императрице понравились помидоры, но в то время они плохо хранились, портились при транспортировке и быстро теряли свои пищевые свойства. Поэтому выращивали их в небольших количествах в южных регионах. В центральной и северной частях России культивировать помидоры стали уже в середине ХХ века, а благодаря массовому появлению дач и огородов процесс выращивания томатов захватил плюс-минус всех.
Когда появился томатный сок?
Считается, что томатный сок в 1917 создал Луи Перрен, владелец гостиницы в штате Индиана, США. В отеле закончился апельсиновый сок, и Луи требовалось его чем-то заменить. Он создал рецепт сока, в который входили мякоть помидора, сахар и специальный соус. В то же время в Чикаго приготовили первый коктейль с томатным соком. В США массовое производство и продажа этого напитка начались в середине 1920-х годов.
Нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян совершил двухмесячную поездку по Америке в 1937 году, после чего в Союзе впервые стали производить томатный сок: на Манежной площади в Москве граждане могли бесплатно продегустировать новый напиток. Сначала сок не понравился народу, но после обширной рекламной кампании томатный сок приобрел популярность и продавался в любых магазинах, буфетах и столовых.
Почему сок называется томатным, а не помидорным?
Оба слова — «помидор» и «томат» — заимствованные из иностранных языков, как мы уже говорили выше. А научное название (по-латыни) у него и вовсе мудреное — Solаnum lycopеrsicum. Исторически сложилось, что в России растение называют томатом, а его плоды — помидорами.
Что касается конкретно напитка: технология его изготовления была позаимствована у американцев, которые называли сок «tomato juice». Это название перекочевало к нам. Более того, любые другие продукты, произведенные из помидоров — например, паста или суп, — также называются томатными.