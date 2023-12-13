Почему сны быстро забываются?

Мы видим сны почти каждую ночь, но вот вспомнить их можем далеко не всегда. Чаще всего, минут через пять после пробуждения, мы забываем, как минимум половину его содержания. А через 10 минут мы не можем вспомнить уже почти 90% содержания сна.

Какие бывают стадии сна?

Сон можно разделить на две категории: быстрый и медленный. Мозг проходит через разные этапы. Вначале, после засыпания, сердце начинает биться медленнее, человек дышит глубже и, постепенно, переходит в фазу глубокого сна. С точки зрения физиологии, все показатели организма во время фазы глубокого сна достигают минимальных. А вот через полтора часа после засыпания, мы входим в стадию быстрого сна. Тогда можно обратить внимание на быстрое движение глазных яблок под веками.

Этот цикл длится порядка двух часов, после чего организм снова переходит в глубокий сон. Сны могут появляться на разных этапах, но чаще снятся именно в фазу быстрого сна.

Почему мы забываем сны?

Точного ответа нет, но среди некоторых причин могут быть и нарушения сна, прием лекарственных препаратов, которые урезают фазу быстрого сна (антидепрессанты входят в их число). Кроме того, повлиять на забывчивость может короткая или отсутствующая фаза быстрого сна. Потому что именно в период быстрого сна нам снятся наиболее яркие и красочные сновидения, которые запомнятся с большей долей вероятности. А вот в фазе глубокого сна физиологические циклы слишком замедленны, чтобы что-то запомнить.

Немецкий философ Людвиг Струмпель считал, что многие образы настолько нечеткие и расплывчатые, что запомнить их в принципе сложно. А еще, причиной может быть то, что сны уникальны и не повторяются. А многие вещи остаются в памяти именно благодаря ассоциациям и повтору. К примеру, чтобы запомнить фразу, которую вы услышали первый и раз, которая у вас ни с чем не ассоциируется, вам важно услышать эту фразу еще несколько раз. Пересмотреть сон несколько раз мы не можем, поэтому и забываем некоторые детали.

С научной точки зрения, сны быстро исчезают после пробуждения, так как электрические сигналы и химические сигнатуры, которые составляют переживание сновидения, исчезают с пробуждением.

Кстати, позже мы можем вспомнить обрывки сна, во многом благодаря тому, что были вызваны переживания, которые активизируют ту же область мозга, которая создала ваш сон.