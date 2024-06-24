Почему слог «ма» в слове «мать» есть почти во всех языках?

Позже эта фонетическая реакция воспринимается как сигнал при одном только виде пищи, и, наконец, как желание поесть, или, в более общем смысле, как выражение недовольства и тоски по отсутствующей пище или кормилице, а также по любому невыполненному желанию. «Когда рот свободен от кормления, носовой рокот может быть дополнен оральным, в частности, губным выделением; он также может получить дополнительную вокальную поддержку», — пишет Якобсон.