Почему слог «ма» в слове «мать» есть почти во всех языках?

Развитие речи начинается в возрасте примерно четырех с половиной месяцев с вокализации — произнесения отдельных гласных звуков. С шести месяцев ребенок начинает выговаривать слоги. Если спросить родителей, какими были первые слова их детей, в большинстве случаев они ответят, что это были слова, обозначающие самих родителей или других родственников (мама, баба и так далее).
И вот что оказывается удивительным: эти слова похожи даже в языках, которые никак не связаны друг с другом, и эти совпадения встречаются слишком часто, чтобы списать их на случайность.
Впервые эти совпадения были описаны в 1950-х годах американским антропологом Джорджем П. Мердоком. Он обнаружил, что 52% языков из его выборки содержат слог в форме ma, me или mo в слове «мать», а в 55% языков слово «отец» содержит слог в форме pa или po либо ta или to.
Также было обнаружено, что в нескольких языках эти слова употребляются «наоборот». Так, например, в грузинском языке «мама» будет deda, а в языке питжантджатджара (Австралия) — ngunytju, «папа» же в этих двух языках будет звучать как mama.
Однако, несмотря на различие, в большинстве языков слова, обозначающие родителей, содержат набор согласных звуков: [m, n, p, b, d, t]. Тогда Мердок не мог объяснить, почему так получилось. Помогли ему разобраться в этом вопросе эксперты из лингвистического общества. Кстати их ответ стал знаменитым и широко принятым.
В 1971 году в книге «Почему “мама” и “папа”?» лингвист Роман Якобсон объяснил, что первые звуки, которые способны произнести младенцы, — это [а] или [ма]. Это связано с тем, что они не требуют сложного положения рта, достаточно просто уметь открывать и закрывать рот и двигать челюстью.
Этой же простотой произношения объясняется и универсальность таких слов, как «папа» и «баба» — звук [п] или [б] обычно следует за звуком [м].
Согласно теории фрейма и содержания, ритмическое чередование открытой и закрытой челюсти является своего рода шаблоном для производства канонического слога. Если это предположение верно, значит, независимо от родного языка, первые слоги малышей должны соответствовать определенному паттерну сочетания согласных и гласных: за переднеязычными согласными будут следовать передние гласные, за заднеязычными — задние гласные, а за губными — «нейтральные» низкие или средние центральные гласные.
Сочетания звуков, предсказанные теорией о движениях челюсти как о шаблоне, обнаруживались в детском лепете и их первых «словах».
Отсюда можно сделать вывод, что эти самые первые слова, о которых говорят родители, на самом деле просто набор звуков, который не имеет истинного смысла. Сказанные малышами «мама» и «папа» — не более, чем просто ритмичное повторение бессмысленных слогов. Значение этих буквенных сочетаний сами младенцы не понимают, все додумывают взрослые.
Дело в том, что звук [ма] близок к звуку, который издает ребенок, когда его кормят грудью. Сосательные движения малыша часто сопровождаются легким носовым журчанием — единственным звуком, который может быть произведен, когда губы прижаты к материнской груди или к бутылочке для кормления, а рот полон.
Позже эта фонетическая реакция воспринимается как сигнал при одном только виде пищи, и, наконец, как желание поесть, или, в более общем смысле, как выражение недовольства и тоски по отсутствующей пище или кормилице, а также по любому невыполненному желанию. «Когда рот свободен от кормления, носовой рокот может быть дополнен оральным, в частности, губным выделением; он также может получить дополнительную вокальную поддержку», — пишет Якобсон.
То есть «мама» не означает «мать», по крайней мере с точки зрения младенца. С детского языка это слово правильнее переводить как «еда». А вот понимать сказанное и связывать это с объектами и людьми малыш начинает ближе к полутора годам.
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Анна Морозова