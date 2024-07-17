Почему сильная жара опасна для беременных женщин

Согласно недавнему исследованию, в США более 2 миллионов преждевременных родов (до 37 недель) и почти 6 миллионов преждевременных родов на ранних сроках (от 37 до 39 недель) в период с 1993 по 2017 год были связаны с аномальной жарой.
Дело в том, что потоотделение, механизм самоохлаждения организма, может вызвать обезвоживание, которое впоследствии приведет к преждевременным или ложным родовым схваткам.
Ситуацию усугубляет тот факт, что беременные женщины, по сути, носят с собой небольшие «обогреватели», потому что плод и плацента вырабатывают много тепла. В связи с этим воздействие высокой температуры на организм лишь усиливает процесс потоотделения.
Риск теплового истощения, которое у беременных женщин может быстро перерасти в тепловой удар, также повышается.
Кроме того, когда организм начинает нагреваться, кровь отходит от сердца и матки, приливая к коже. Снижение притока крови к матке и плаценте, которые используются для «кормления» ребенка, может привести к значительному снижению веса при рождении.
Стоит отметить, что беременные женщины особенно уязвимы, если ночные температуры не снижаются, а, значит, не наступает облегчение от дневной жары.
Чтобы избежать негативных последствий, необходимо пить больше жидкости, принимать прохладный душ и стараться ограничить нахождение на улице в жару, при этом регулярно охлаждая дом или квартиру с помощью кондиционеров и вентиляторов.
О полезном: эксперт рассказал, как избежать отеков в жару, в отдельном материале.
Кристина Корчанова