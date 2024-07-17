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Почему сильная жара опасна для беременных женщин

Жара влияет на всех беременных женщин, но особенно на тех, кто находится в третьем триместре беременности. Чтобы минимизировать риск преждевременных схваток и родов, нужно постоянно восстанавливать водный баланс и стараться долго не находиться на улице в жару.

Источник: Freepik

Согласно недавнему исследованию, в США более 2 миллионов преждевременных родов (до 37 недель) и почти 6 миллионов преждевременных родов на ранних сроках (от 37 до 39 недель) в период с 1993 по 2017 год были связаны с аномальной жарой.

Недавно ученые подтвердили, что во всем мире вероятность преждевременных родов у женщин возросла после продолжительной жары и значительного повышения средних температур.

Дело в том, что потоотделение, механизм самоохлаждения организма, может вызвать обезвоживание, которое впоследствии приведет к преждевременным или ложным родовым схваткам.

Ситуацию усугубляет тот факт, что беременные женщины, по сути, носят с собой небольшие «обогреватели», потому что плод и плацента вырабатывают много тепла. В связи с этим воздействие высокой температуры на организм лишь усиливает процесс потоотделения.

Риск теплового истощения, которое у беременных женщин может быстро перерасти в тепловой удар, также повышается.

Кроме того, когда организм начинает нагреваться, кровь отходит от сердца и матки, приливая к коже. Снижение притока крови к матке и плаценте, которые используются для «кормления» ребенка, может привести к значительному снижению веса при рождении.

Стоит отметить, что беременные женщины особенно уязвимы, если ночные температуры не снижаются, а, значит, не наступает облегчение от дневной жары.

Эксперты утверждают, что на каждые 2 градуса повышения ночной температуры выше 23 градусов риск преждевременных родов увеличивается на 1−6%.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо пить больше жидкости, принимать прохладный душ и стараться ограничить нахождение на улице в жару, при этом регулярно охлаждая дом или квартиру с помощью кондиционеров и вентиляторов.

О полезном: эксперт рассказал, как избежать отеков в жару, в отдельном материале.

Кристина Корчанова