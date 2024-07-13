Почему шведский стол так называется?

Так, например, писатель и путешественник Константин Скальковский в своей книге «Путевые впечатления. У скандинавов и фламандцев» (1880) одним из первых описал такую щедрую раздачу, свидетелем которой он стал. Он упомянул, что блюда, взятые с этого стола, оплачивались «по совести пирующих». То есть клиенты сами считали, сколько съели, и расплачивались по итогу «на честное слово». Александр Куприн также упомянул «знаменитые шведские столы» в заметках о путешествии, там же он рассказал об особенностях гастрономической культуры северной страны.