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Почему шопоголизм — это заболевание

Не можете пройти мимо витрин магазинов? Рассказываем, как распознать шопоголизм и что с ним можно сделать.

Источник: Reuters

В современном мире, где правит культура потребления, шопинг часто воспринимается как способ релаксации и приятного времяпрепровождения. Дело в том, что у людей во время покупок мозг вырабатывает гормоны счастья — эндорфин и дофамин, из-за чего возникает чувство эйфории. Несмотря на «положительное» воздействие, со временем шопоголизм может перерасти в зависимость, так как на клеточном уровене возникнет постоянная потребность что-то купить. Рассказываем, как можно распознать шопоголизм и что с ним делать.

Почему шопоголизм — это заболевание?

Шопоголизм или ониомания — это патологическая неконтролируемая потребность в приобретении чего-либо вне зависимости от необходимости и стоимости. Зачастую шопоголизм может быть вызван стрессом, депрессией и проблемами с самооценкой: «жертва» будет пытаться получить кратковременное удовольствие от совершения покупки. В отличие от «здорового» шопинга, для ониомании свойственна потеря контроля и «осуждение» себя, после того, как покупка уже совершена.

Доказано, что люди, пристрастившиеся к шопингу, совершают покупки по той же причине, по которой курильщики и алкоголики, продолжают употреблять вещества, которые их убивают. И хотя шопинг может быть не так вреден физически, он крайне разрушителен с психологической и финансовой точки зрения.

«Симптомы» шопоголизма

Если часто наблюдаете следующие симптомы, вероятно, вы подвержены шопоголизму.

  • Регулярно тратите деньги и превышаете запланированный бюджет.

  • Часто скрываете от близких людей, сколько в действительности тратите.

  • Берете кредиты, чтобы что-то приобрести.

  • Постоянно думаете о покупках.

  • Расцениваете любое действие и поездку с точки зрения шоппинга (например, планируете путешествие в место, где много магазинов).

  • Вините себя за траты после совершения покупок.

  • Совершаете «набеги» на магазины в стрессовые моменты (когда сердиты, подавлены или встревожены).

Как бороться с шопоголизмом?

Если вы замечаете, что шопоголизм начал доставлять беспокойство, стоит обратиться за помощью к специалисту, который установит причину такого поведения и поможет разобраться в проблеме. Однако, если же вы хотите предотвратить появление ониомании, можно самостоятельно предпринять несколько шагов.

Во-первых, признайте, что подвержены такой проблеме и в дальнейшем неконтролируемый шоппинг может привести к серьезным проблемам.

Во-вторых, установите четкий бюджет на месяц и составьте список действительно необходимых вещей. Не выходите за эти рамки.

В-третьих, найдите себе «безопасный» способ обретения позитивных эмоций. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, встречи с друзьями, уроки танцев и рисования. Так, можно получать «дозу» дофамина и эндорфина, не рискуя при этом остаться без денег и друзей в окружении ста пар обуви и стопки чеков.

Кстати, возможно проблема заключается в том, что вы — заядлый транжира. Подробнее про денежные типы личности можно узнать по ссылке.

Кристина Корчанова