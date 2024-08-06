В современном мире, где правит культура потребления, шопинг часто воспринимается как способ релаксации и приятного времяпрепровождения. Дело в том, что у людей во время покупок мозг вырабатывает гормоны счастья — эндорфин и дофамин, из-за чего возникает чувство эйфории. Несмотря на «положительное» воздействие, со временем шопоголизм может перерасти в зависимость, так как на клеточном уровене возникнет постоянная потребность что-то купить. Рассказываем, как можно распознать шопоголизм и что с ним делать.
Почему шопоголизм — это заболевание?
Шопоголизм или ониомания — это патологическая неконтролируемая потребность в приобретении чего-либо вне зависимости от необходимости и стоимости. Зачастую шопоголизм может быть вызван стрессом, депрессией и проблемами с самооценкой: «жертва» будет пытаться получить кратковременное удовольствие от совершения покупки. В отличие от «здорового» шопинга, для ониомании свойственна потеря контроля и «осуждение» себя, после того, как покупка уже совершена.
Доказано, что люди, пристрастившиеся к шопингу, совершают покупки по той же причине, по которой курильщики и алкоголики, продолжают употреблять вещества, которые их убивают. И хотя шопинг может быть не так вреден физически, он крайне разрушителен с психологической и финансовой точки зрения.
«Симптомы» шопоголизма
Если часто наблюдаете следующие симптомы, вероятно, вы подвержены шопоголизму.
Регулярно тратите деньги и превышаете запланированный бюджет.
Часто скрываете от близких людей, сколько в действительности тратите.
Берете кредиты, чтобы что-то приобрести.
Постоянно думаете о покупках.
Расцениваете любое действие и поездку с точки зрения шоппинга (например, планируете путешествие в место, где много магазинов).
Вините себя за траты после совершения покупок.
Совершаете «набеги» на магазины в стрессовые моменты (когда сердиты, подавлены или встревожены).
Как бороться с шопоголизмом?
Если вы замечаете, что шопоголизм начал доставлять беспокойство, стоит обратиться за помощью к специалисту, который установит причину такого поведения и поможет разобраться в проблеме. Однако, если же вы хотите предотвратить появление ониомании, можно самостоятельно предпринять несколько шагов.
Во-первых, признайте, что подвержены такой проблеме и в дальнейшем неконтролируемый шоппинг может привести к серьезным проблемам.
Во-вторых, установите четкий бюджет на месяц и составьте список действительно необходимых вещей. Не выходите за эти рамки.
В-третьих, найдите себе «безопасный» способ обретения позитивных эмоций. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, встречи с друзьями, уроки танцев и рисования. Так, можно получать «дозу» дофамина и эндорфина, не рискуя при этом остаться без денег и друзей в окружении ста пар обуви и стопки чеков.
Кстати, возможно проблема заключается в том, что вы — заядлый транжира. Подробнее про денежные типы личности можно узнать по ссылке.
Кристина Корчанова