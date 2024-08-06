Почему шопоголизм — это заболевание

В современном мире, где правит культура потребления, шопинг часто воспринимается как способ релаксации и приятного времяпрепровождения. Дело в том, что у людей во время покупок мозг вырабатывает гормоны счастья — эндорфин и дофамин, из-за чего возникает чувство эйфории. Несмотря на «положительное» воздействие, со временем шопоголизм может перерасти в зависимость, так как на клеточном уровене возникнет постоянная потребность что-то купить. Рассказываем, как можно распознать шопоголизм и что с ним делать.