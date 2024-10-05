Почему шлифовальную машину называют «болгаркой»?

Многие названия «приклеиваются» к предметам в связи со страной изобретения или создания. То есть, если мы слышим «финка», то понимаем, что речь идет о ноже, а «вьетнамки» — известные всем пляжные тапочки. Нам проще запоминать предметы благодаря странам. По этой логике становится понятно, что угловая шлифовальная машина пришла к нам из Болгарии.