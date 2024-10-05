Когда мы слышим пила «болгарка», то сразу понимаем о чем речь — об опасном инструменте. Кстати, официальное его название — угловая шлифовальная машина. Так почему же «болгарка»? Разбирался aif.ru.
Что такое «болгарка»?
При помощи УШМ можно резать и шлифовать металл, резать бетон, кирпич и керамическую плитку, а также полировать дерево. Также ее используют спасатели, чтобы помочь выбраться людям, зажатым в автомобиле после ДТП.
Двигатель у «болгарки» вращается с разной скоростью — от 2800 до 11000 оборотов в минуту. Чем меньше диск, тем быстрее он крутится. Круги диаметром до 125 мм можно использовать на максимальной скорости, а для кругов 230 мм установлено ограничение — 6650 об/мин. Это требование техники безопасности — линейная скорость режущей кромки не должна превышать 80 м/с, иначе диск может разлететься и покалечить мастера.
«Болгарка» — опасный инструмент и при неправильной работе с ней могут быть серьезные травмы. Пилой ее называют из-за специфики работы — УШМ буквально пилит металлы и прочие крепкие соединения.
Почему шлифовальную машину называют «болгаркой»?
Многие названия «приклеиваются» к предметам в связи со страной изобретения или создания. То есть, если мы слышим «финка», то понимаем, что речь идет о ноже, а «вьетнамки» — известные всем пляжные тапочки. Нам проще запоминать предметы благодаря странам. По этой логике становится понятно, что угловая шлифовальная машина пришла к нам из Болгарии.
«Болгарку» производили в городе Ловеч. Сбоку на инструменте была надпись, обозначающая завод «Элпром» — по-болагрски «Elprom Lovetsch Bulgarien». Когда они массово появились в СССР в 1970-х годах, называть инструмент «ловечем» или «элпромом» никому не приходило в голову. В начале инструмент называли не только «болгарка», но также «болгарин» — в мужском роде, однако в народе прижилась «женская» версия.
Важно понимать, что только выходцы из СССР называют УШМ «болгаркой». В самой Болгарии это часто становится предметом непонимания, особенно, если видят инструкцию, в которой говорится о том, что «болгарку надо крепче держать в руках».
Кстати, не только в России УШМ называют не по оригинальному названию. К примеру, в Австрии и в Германии машинку называют «флекс», потому что там была популярная модель DL9 Flex от Ackermann + Schmitt.