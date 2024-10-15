Почему школьники в России массово отказываются учиться до 11 класса и поступать в институт

Современные школьники всё чаще принимают решение не доучиваться до 11 класса и не поступать в институт. Этот тренд растет с каждым годом, и многие подростки стремятся уйти из школы как можно быстрее, чтобы начать свою карьеру или открыть собственное дело. Стремление к свободе и финансовой независимости стало основной мотивацией для молодых людей. Однако, за этим выбором скрываются не только мечты о блестящем будущем, но и ряд серьёзных проблем.