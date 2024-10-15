Почему школьники в России массово отказываются учиться до 11 класса и поступать в институт

Влияние блогеров и цифровых медиа
В последние годы социальные сети и видеохостинги заполонили подростковые умы. Блогеры, демонстрирующие лёгкий и беззаботный стиль жизни, стали для школьников новым идеалом. Они показывают, как можно зарабатывать огромные деньги, не имея высшего образования и «не работая на дядю». Это создает иллюзию того, что успех можно достичь быстро и без усилий, что собственный бизнес или карьера в социальных медиа — это лёгкий и естественный путь.
Подростки видят, как блогеры путешествуют по миру, живут в роскоши и, по их словам, «делают, что хотят», не имея никакого начальства. Естественно, такие образы привлекают молодых людей. Учёба в институте или даже в школе до 11 класса начинает казаться чем-то бесполезным и старомодным.
Мечты о предпринимательстве
Сегодняшние школьники мечтают об открытии собственного бизнеса, и курсы по предпринимательству становятся всё популярнее. Краткосрочные тренинги или онлайн-курсы кажутся им более привлекательными, чем долгие годы обучения в вузах. Молодёжь считает, что достаточно освоить несколько базовых навыков, чтобы открыть своё дело и начать зарабатывать. Они стремятся к независимости и хотят как можно скорее покинуть школьные стены.
Однако, за этим желанием стать «сам себе начальником» часто скрывается поверхностное понимание того, что такое предпринимательство. В отличие от того, что показывают в блогах, бизнес требует огромных усилий, навыков и опыта. Многие молодые люди просто не готовы к уровню ответственности, который приходит с собственным делом, что часто приводит к провалам и разочарованию.
Проблема непонимания ответственности
Одна из главных причин, по которой подростки стремятся уйти из школы и избегают поступления в институт, — это недостаток осознания ответственности. Блогеры и социальные медиа создают идеализированные образы успеха, не показывая, что за внешней легкостью кроется огромный труд. Более того, ведение бизнеса или работа в медиа требует не только креативности, но и умения принимать сложные решения, управлять рисками и финансово планировать.
Школьники, вдохновлённые чужими успехами, не осознают, что большинство успешных людей, которых они видят, имеют за плечами годы опыта, образования и ошибок. Часто они игнорируют тот факт, что многие стартапы и предприятия закрываются в первые годы работы, и предпринимательство — это вовсе не лёгкий путь.
Снижение ценности высшего образования
В обществе произошли значительные изменения в восприятии высшего образования. Сегодня всё больше молодых людей считает, что диплом института — это не гарантия успеха. Многие выпускники сталкиваются с проблемой поиска работы, что только укрепляет мнение о бесполезности долгого обучения. Однако, при этом игнорируется тот факт, что университет даёт не только знания по конкретной специальности, но и развивает аналитическое мышление, умение решать сложные задачи и принимать взвешенные решения.
Многие успешные предприниматели и деятели науки имеют высшее образование, что свидетельствует о том, что образование по-прежнему является важной основой для долгосрочного успеха. Тем не менее, школьники, стремящиеся побыстрее покинуть школу, часто этого не понимают, считая, что знания, полученные в коротких курсах, вполне достаточны для жизни.