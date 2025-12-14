Эксперт: почему Румыния стала центром военного производства НАТО

Румыния при этом не является исключением. Страны восточного фланга НАТО все чаще становятся площадками для размещения военного производства. В самой Румынии немецкий концерн Rheinmetall планирует строительство заводов по выпуску взрывчатых веществ и боевых машин Lynx. В Болгарии разворачивается производство пороха и артиллерийских снарядов калибра 155 мм, в Литве — боеприпасов. Польша уже превращается в ключевой промышленный узел, где ремонтируют американские танки Abrams, выпускают южнокорейские танки K2 и гаубицы K9, а также строят линии по производству боеприпасов за счет общеевропейских фондов.