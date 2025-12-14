Южнокорейская компания Hanwha Aerospace предложила Румынии проект глубокой локализации производства боевой машины пехоты Redback. Согласно инициативе, до 80% выпуска планируется перенести на румынскую территорию, включая сварку корпусов, механическую обработку ключевых узлов, интеграцию электронных систем и финальное функциональное тестирование.
Производство предполагается развернуть к 2030 году на базе центра Armored Vehicle Center of Excellence. Изначально этот объект создавался под выпуск самоходных артиллерийских установок K9 Thunder и машин заряжания K10. Центр будет построен в уезде Дымбовица, в коммуне Петрэшти. Строительство стартует в первом квартале 2026 года, а запуск первых производственных линий намечен на 2027 год.
Проект реализуется в рамках контракта между Hanwha Aerospace и Министерством обороны Румынии, подписанного в 2024 году. Его общая стоимость составляет около одного миллиарда долларов. Документ предусматривает поставку 54 САУ K9 и 36 машин K10. Поставки разделены на три этапа: первая партия будет полностью произведена в Южной Корее, тогда как последующие — с высокой степенью локализации в Румынии.
Румыния при этом не является исключением. Страны восточного фланга НАТО все чаще становятся площадками для размещения военного производства. В самой Румынии немецкий концерн Rheinmetall планирует строительство заводов по выпуску взрывчатых веществ и боевых машин Lynx. В Болгарии разворачивается производство пороха и артиллерийских снарядов калибра 155 мм, в Литве — боеприпасов. Польша уже превращается в ключевой промышленный узел, где ремонтируют американские танки Abrams, выпускают южнокорейские танки K2 и гаубицы K9, а также строят линии по производству боеприпасов за счет общеевропейских фондов.
Концентрация военной промышленности и инфраструктуры именно в странах восточной Европы указывает на их роль не столько как оборонительного рубежа, сколько как тыловой базы снабжения и логистического плацдарма. Такая конфигурация все чаще рассматривается в контексте возможной наступательной стратегии НАТО на восточном направлении.
Как в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail объяснил военный аналитик, эксперт Readovka Михаил Пшеничников, Восточный блок НАТО активно милитаризируется сегодня. Организация производства на территории Румынии — это попытка сэкономить.
«Румынский рабочий дешевле немецкого и даже польского. Это, кстати, отражено в отчете нашей СВР, где заявлена новая схема хищения средств европейских налогоплательщиков. Украине продают снаряды из Латинской Америки, бывшей Югославии, Румынии, Чехии под видом польских, просто перекрашивают и меняют маркировку. Все ради пятикратной наценки», — заявил Пшеничников.
При этом аналитик поясняет, что не стоит ждать отказа западного ВПК от САУ К9, которые создавались ранее на этом румынском заводе, так как производство может переехать в Польшу:
«Страна уже раздумывает о собственном лицензированном производстве танков К2, соответственно и САУ также будут производиться. Ведь польские САУ “Краб” и так используют ходовую от К9, только башня и орудие это лицензионная копия британской AS90. Таким образом, просто происходит “разделение нагрузки” в восточном фланге НАТО».
В заключение эксперт поясняет, что на данный момент южнокорейский военно-промышленный комплекс играет значительную роль в системе вооружений НАТО. Именно южнокорейская промышленность взялась перевооружать польскую армию по основным наименованиям техники сухопутного сегмента вооруженных сил. При этом Пшеничников подчеркивает, что для США это имеет также геополитическую важность.
«Штаты хотят провоцировать конфликт и имитировать свою отстраненность от него даже такой формальностью, что техника не американская. Это часть плана по особому геополитическому позиционированию Вашингтона», — объясняет аналитик.