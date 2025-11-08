Популярные темы
Эксперт: зачем ВС РФ выводят из строя энергосистему Украины

Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Военный эксперт объяснил специально для ВФокусе Mail, почему ВС РФ активизировали обстрелы ТЭЦ на территории Украины и какой цели добивается военно-политическое руководство страны.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара гиперзвуковыми «Кинжалами» по целям на Украине — в числе поражённых объектов предприятия военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Ведомство уточнило, что удар стал ответом на недавние террористические атаки Киева.

Украинские власти заявили о повреждениях энергетических объектов в нескольких областях страны и массовых отключениях электричества. По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, экстренные отключения введены в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях.

В Кременчуге и Горишних Плавнях (Полтавская область) отсутствуют свет, вода и отопление, нарушено движение электротранспорта. В Харькове остановлено метро, станции работают как укрытия, а наземный транспорт заменён автобусами. Местные власти также сообщили о проблемах с водоснабжением. В Днепропетровске, по предварительным данным, в жилой сектор попала ракета или дрон, есть разрушения.

По сообщениям украинской стороны, под ударом оказались ТЭЦ и ГЭС в разных регионах. В Одесской области загорелись энергетические объекты после атаки дронов, а в Николаеве удары «Гераней» пришлись по промышленным предприятиям. В Полтавской области введён режим чрезвычайной ситуации, а железнодорожное сообщение в регионе нарушено — часть станций обесточена, поезда идут с задержками.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что проблемы наблюдаются «по всей стране — от Львова до Сум, от Одессы до Чернигова». Энергетики продолжают ликвидацию последствий.

Военный эксперт, аналитик Readovka Михаил Пшеничников заявил в комментарии для ВФокусе Mail, что удары по инфраструктуре Украины преследуют стратегическую цель — создать внутреннее социально-политическое давление на режим Владимира Зеленского.

«Разумеется, эти удары актуальны. Следует исходить из того, что в совокупности военных неуспехов, кризиса режима Зеленского и усталости населения Украина выходит из состояния объекта власти и превращается в субъект. Иными словами, обыватель, лишённый иллюзий и бытового комфорта, может изменить политическую ситуацию в стране. Именно этого сценария боится киевский режим», — отметил он.

По словам Пшеничникова, с начала осени интенсивность российских ударов выросла — используется всё больше видов вооружений, включая высокоточные авиабомбы и дроны «Герань».

«Наши специалисты увеличили дальность полёта КАБов, массированность применения “Гераней” растёт. Цели самые разные — от энергетических объектов компании ДТЭК до складов военного имущества, пунктов временной дислокации противника и объектов СБУ. Энергосистема просто выносится, как говорится», — пояснил эксперт.

Пшеничников добавил, что украинская сторона не располагает действенными механизмами для компенсации потерь в энергетике.

«Заявления украинских спикеров намекают, что решить эту проблему они не могут. Ни импорт энергии из ЕС, ни другие меры не работают. Неядерная энергосистема нещадно уничтожается, а восстановление генерации — дело крайне дорогое. Новые удары показывают, что даже интенсивные попытки ремонта обречены. Объектовая ПВО противника фактически расписалась в недееспособности», — резюмировал военный эксперт.