Эксперт: зачем ВС РФ выводят из строя энергосистему Украины

«Разумеется, эти удары актуальны. Следует исходить из того, что в совокупности военных неуспехов, кризиса режима Зеленского и усталости населения Украина выходит из состояния объекта власти и превращается в субъект. Иными словами, обыватель, лишённый иллюзий и бытового комфорта, может изменить политическую ситуацию в стране. Именно этого сценария боится киевский режим», — отметил он.