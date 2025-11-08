Эксперт: зачем ВС РФ выводят из строя энергосистему Украины

Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара гиперзвуковыми «Кинжалами» по целям на Украине — в числе поражённых объектов предприятия военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Ведомство уточнило, что удар стал ответом на недавние террористические атаки Киева.
Украинские власти заявили о повреждениях энергетических объектов в нескольких областях страны и массовых отключениях электричества. По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, экстренные отключения введены в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях.
В Кременчуге и Горишних Плавнях (Полтавская область) отсутствуют свет, вода и отопление, нарушено движение электротранспорта. В Харькове остановлено метро, станции работают как укрытия, а наземный транспорт заменён автобусами. Местные власти также сообщили о проблемах с водоснабжением. В Днепропетровске, по предварительным данным, в жилой сектор попала ракета или дрон, есть разрушения.
По сообщениям украинской стороны, под ударом оказались ТЭЦ и ГЭС в разных регионах. В Одесской области загорелись энергетические объекты после атаки дронов, а в Николаеве удары «Гераней» пришлись по промышленным предприятиям. В Полтавской области введён режим чрезвычайной ситуации, а железнодорожное сообщение в регионе нарушено — часть станций обесточена, поезда идут с задержками.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что проблемы наблюдаются «по всей стране — от Львова до Сум, от Одессы до Чернигова». Энергетики продолжают ликвидацию последствий.
Военный эксперт, аналитик Readovka Михаил Пшеничников заявил в комментарии для ВФокусе Mail, что удары по инфраструктуре Украины преследуют стратегическую цель — создать внутреннее социально-политическое давление на режим Владимира Зеленского.
«Разумеется, эти удары актуальны. Следует исходить из того, что в совокупности военных неуспехов, кризиса режима Зеленского и усталости населения Украина выходит из состояния объекта власти и превращается в субъект. Иными словами, обыватель, лишённый иллюзий и бытового комфорта, может изменить политическую ситуацию в стране. Именно этого сценария боится киевский режим», — отметил он.
По словам Пшеничникова, с начала осени интенсивность российских ударов выросла — используется всё больше видов вооружений, включая высокоточные авиабомбы и дроны «Герань».
«Наши специалисты увеличили дальность полёта КАБов, массированность применения “Гераней” растёт. Цели самые разные — от энергетических объектов компании ДТЭК до складов военного имущества, пунктов временной дислокации противника и объектов СБУ. Энергосистема просто выносится, как говорится», — пояснил эксперт.
Пшеничников добавил, что украинская сторона не располагает действенными механизмами для компенсации потерь в энергетике.
«Заявления украинских спикеров намекают, что решить эту проблему они не могут. Ни импорт энергии из ЕС, ни другие меры не работают. Неядерная энергосистема нещадно уничтожается, а восстановление генерации — дело крайне дорогое. Новые удары показывают, что даже интенсивные попытки ремонта обречены. Объектовая ПВО противника фактически расписалась в недееспособности», — резюмировал военный эксперт.