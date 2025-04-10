Почему Россия обменяла Ксению Карелину на Артура Петрова

Россия и США провели сегодня обмен заключенными в аэропорту Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-центре ФСБ РФ.
«10 апреля 2025 года в международном аэропорту г. Абу-Даби при посредничестве ОАЭ на Родину был возвращен гражданин России Артур Петров», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Петрова задержали по запросу американцев в 2023 году на Кипре. Спустя год его экстрадировали в США, где обвинили в нарушении закона об экспортном контроле. В Штатах ему грозило тюремное заключение сроком до 20 лет.
Россиянина обменяли на Ксению Карелину, которая имеет российский и американский паспорта. Она была задержана в феврале прошлого года. Карелину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она перечисляла денежные средства на покупку для ВСУ предметов экипировки, тактической медицины, средств поражения и боеприпасов.
Карелина была приговорена к тюремному заключению на 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Свою вину она признала. В апреле этого года Карелина была помилована указом президента России.
Издание отмечает, что обмен произошел в знак укрепления доверия, поскольку как Вашингтон, так и Москва стремятся к прекращению украинского конфликта.