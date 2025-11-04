Как 4 ноября Россия стала империей: после какой войны это случилось и почему

4 ноября 1721 года царь Петр I принял титул Петра Великого, Отца Отечества, Императора Всероссийского. Отныне Россия становилась империей и могла соперничать с европейскими странами.
Накануне
Причиной для принятия Петром I титула императора стало окончание войны России со Швецией, которая длилась 21 год — с 1700 по 1721. 12 сентября со шведами был заключен вечный мир с обязательствами не вступать ни в какие военные союзы против сторон. За Россией оставались следующие территории:
Лифляндия с городом Ригой;
Эстляндия со городами Ревель и Нарва;
Часть Карелии с Выборогом;
Ижора;
другие земли.
Все это отдавалось шведами в собственность России навечно. За эти земли Россия выплатила Швеции компенсацию — 2 млн серебряных русских рублей «ефимков» и возвращала Финляндию. Швеция получала право беспошлинно вывозить из России зерна на 50 тысяч рублей в год.
При подписании договора с российской стороны присутствовали: генерал-фельдцейгмейстер Яков Брюс и тайный советник царской канцелярии Гендрих Остерман.
В Санкт-Петербурге ради такого события прошли торжества и салюты, была выпущена памятная медаль. Праздником и фейерверками Ништадсткий мир был встречен в российских посольствах в Германии, в Голландии и в Дании. Но это было уже позже — в ноябре и декабре 1721 года. А в Санкт-Петербурге по окончании войны возникла идея провозгласить Россию империей, а царя — императором. Обоснования для этого имелись.
Обоснования
Собственно, причин для становления Российской империи было достаточно.
В ее территории вошли новые земли.
Как и другие империи она теперь имела выход к морю и собственный военный флот.
Титул «кесарь» (император) употреблялся в отношении правителей России издревле. Собственно, славянский титул «царь», который то и дело употреблялся на Руси, начиная с XI века, и означал «кесарь», «цесарь».
Считалось, что титул императора был буквально получен русскими царями из рук императора Священной Римской империи Максимилиана. Тот действительно переписывался в Великими московскими князьями Иваном III и его сыном — Василием III. Справедливости ради стоит сказать, что документально это не подтверждено.
Зато известно, что внук Ивана III — Иван Грозный на европейских картах именовался «Великим Императором Руссии, Герцогом Московским». Так что все может быть.
Тем не менее, Царь Петр I ради международного признания России империей пошел на принижение титула царя. Он хотел представить Европе новую страну, с новым правителем и новой столицей.
Дата
Торжество было назначено на 4 ноября. Дата была не случайна.
Во-первых, в этот день в 1612 году войска воеводы Дмитрия Пожарского и ополчение Козьмы Минина взяли Китай-город в Москве.
Во-вторых, в этот день в честь победы русского оружия над поляками православные отмечали праздник иконы Богородицы Иверской, которую ополченцы несли с собой в бой.
В-третьих, икона Богородицы Иверская была обретена в 1578 году, во времена правления Ивана Грозного. Таким образом Петр I хотел подчеркнуть преемственность власти Романовых от Рюриковичей.
В-четвертых, 4 ноября (по старому стилю 22 октября) уже был государственным праздником. Об этом объявил еще батюшка Петра I — царь Алексей Михайлович.
Принятие Петром I титула
Накануне, 2 ноября (20 октября по старому стилю) светские и духовные власти — Сенат и Синод от имени всего русского народа просили Петра I принять титул Императора, Отца Отечества и стать Петром Великим. Фактически прошение царю передал князь Александр Меньшиков. Петр I любезно согласился.
4 ноября в день объявления окончания Северной войны, в Троицком соборе Санкт-Петербурга была отслужена торжественная литургия.
После нее был зачитан трактат о вечном мире со шведами.
Затем выступил архиепископ Пскова Феофан Прокопович с перечислением заслуг царя, из чего следовало, что Петру I должно быть Петром Великим и Всероссийским Императором.
После Прокоповича речь держал граф Гаврила Головкин, который от имени всего Сената молил Петра принять титул «за славные и мужественные воинские и политические дела».
Затем все трижды прокричали: «Виват, виват, виват Петр Великий, Отец Отечества, Император Всероссийский!».
После чего зазвучала торжественная музыка и прозвучал салют из пушек и мушкетов.
Петр ответил так:
«Зело желаю, чтоб наш народ узнал, что Господь Бог прошедшей войною и заключением сего мира нам сделал».
«Надлежит Бога благодарить. Однако ж надеясь на мир, не следует ослабевать в воинском деле, чтобы с нами не так сталось, как с монархиею Греческою».
«Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем, который Бог нам перед очами кладет, от чего облегчен будет народ».
Торжества завершились молебеном, пушечной канонадой и поздравлениями с танцами. Был дан пир на 1 000 персон. Среди присутствующих было много европейских послов, которые присоединились к поздравлениям.
Что изменилось
Изменился не только титул монарха, но и государственная символика. С 1721 года на гербе России царская корона была заменена на императорскую. Петра I стали именовать императором и самодержцем Всероссийским. В полном титуле перечислялись все завоеванные земли, что подчеркивало величие страны. Супруга императора становилась императрицей, а дети — цесаревичами и цесаревнами. Все наследники императорской фамилии, всходящие на российский престол, автоматически наследовали титул императора. Но титул Отца Отечества и Великого императора был только у Петра I. Последующие монархи от него отказались.
Однако мало было объявить себя императором, а Россию империей. Признания надо было добиться на международной арене — а там оно шло медленно.
Швеция смирилась с титулом Петра I через два года, в 1723 году.
Британия — только в 1742 году.
Австрия признала Россию империей тоже в 1742 году.
Польша признала за Россией право быть империей только в 1764 году.
Впрочем, это мало влияло на процветании страны, которая в последующие два века только расширяла владения. Она просуществовала до 1917 года и рухнула, подточенная изнутри предателями. Ее уроки надо помнить и сейчас, чтобы с нами не случилось по словам Петра I «как с греческою монархией» — то есть с Византией, которая отказалась от собственной веры и пала под ударами врагов.