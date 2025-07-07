Почему Роман Старовойт снят с должности министра транспорта

Снятый с должности министра транспорта Роман Старовойт совершил самоубийство
Тело политика было найдено в его автомобиле в Одинцово. Ранее сегодня стало известно, что Владимир Путин освободил чиновника с должности министра транспорта, на которой он проработал чуть более года. Чем запомнился экс-губернатор Курской области — в материале ВФокусе.
Новое назначение и старые проблемы
Временно исполняющим обязанности главы Минтранса назначен Андрей Никитин, проаботавший с фераля по июль заместителем министра транспорта России, а ранее возглавлявший Новгородскую область. Путин провел встречу с новым руководителем ведомства в Кремле сразу после опубликования указа об отставке Старовойта.
Политолог Константин Калачев считает, что причины увольнения Старовойта с должности министра транспорта связаны с более глобальными проблемами, а не конкретным поводом: будь то авиаколлапс последних дней или расследование вокруг строительства оборонительных укреплений в Курской области, которую Роман Старовойт возглавлял с 2018 по 2024 год.
«Для Минтранспорта наступили непростые времена. В марте этого года Счетная палата заявила о недостаточной эффективности в развитии региональных аэропортов. Есть проблемы, связанные со стареющим парком самолетов. Пока никак не решается проблема импортозамещения и технологического суверенитета в этой сфере. Возникает вопрос, что делать дальше», — пояснил в разговоре с ВФокусе Mail Калачев.
По мнению эксперта, растерянность Минтранспорта во время авиаколлапса в российских аэропортах могла стать последней каплей. «Понятно, что это форс-мажорное обстоятельство. Ведомство не несет ответственности за ситуацию с дронами. Но оно могло лучше себя проявить, приструнить авиакомпании, которые, как мы видим, повели себя не лучшим образом в этой ситуации по отношению к пассажирам. Минтранспорт мог как-то на них надавить, но не стал ничего делать», — заключил политолог. Назначение Никитина косвенно и сигнализирует о признании системных проблем в транспортной отрасли и необходимости ее перезагрузки, уверен эксперт.
Чем запомнился Старовойт
При Старовойте министерство прошло через несколько серьезных инцидентов в транспортной отрасли. Речь идет о крушении танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года, которые привели к экологической катастрофе на черноморском побережье. Как отчитывался сам Старовойт, причиной крушения стали нарушения со стороны капитанов и судовладельцев.
Напомним, расследование коррупционных схем, связанных со строительством оборонительных сооружений в Курской области, началось в 2023 году. Основное внимание правоохранительных органов сосредоточено на деятельности АО «Корпорация развития Курской области», ответственной за выполнение контрактов на возведение фортификационных сооружений на границе с Украиной. Общая сумма выделенных из федерального бюджета средств на эти цели составила 19,4 млрд рублей, из которых, по данным Генпрокуратуры, около 4,1 млрд рублей были похищены через фиктивные контракты и схемы с использованием фирм-однодневок.
Бизнес-онлайн отмечает, что сменщик Старовойта Алексей Смирнов, даже победив на губернаторских выборах, в итоге не удержался на посту из-за накопившихся вопросов. В апреле 2025 года Смирнова задержали по делу о хищении свыше 1 млрд рублей на возведение оборонительных сооружений, а позже в деле появились пункты о растрате бюджетных средств при возведении опорных сооружений для погранслужбы. Также по делу о мошенничестве был арестован Алексей Дедов, экс-заместитель Старовойта.
Дарья Баева