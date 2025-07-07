Почему Роман Старовойт снят с должности министра транспорта

По мнению эксперта, растерянность Минтранспорта во время авиаколлапса в российских аэропортах могла стать последней каплей. «Понятно, что это форс-мажорное обстоятельство. Ведомство не несет ответственности за ситуацию с дронами. Но оно могло лучше себя проявить, приструнить авиакомпании, которые, как мы видим, повели себя не лучшим образом в этой ситуации по отношению к пассажирам. Минтранспорт мог как-то на них надавить, но не стал ничего делать», — заключил политолог. Назначение Никитина косвенно и сигнализирует о признании системных проблем в транспортной отрасли и необходимости ее перезагрузки, уверен эксперт.