Почему река в русских сказках называется Смородина

В первую очередь ее название вызывает ассоциации с одноименной ягодой — красной или черной, хотя смородина тут совершенно ни при чем. С чем же связано такое наименование?
Какое значение у реки Смородина в сказках?
Река Смородина, она же Огненная река, является своего рода аналогом реки Стикс — той самой, которая в греческой мифологии является границей между царством живых и царством мертвых. Но если в античных мифах реку можно было преодолеть с помощью лодочника Харона, то в нашем фольклоре перейти Смородину можно только по Калинову мосту. Он раскален из-за огненных вод, и перейти его под силу лишь богатырям и храбрым героям.
В сказках река Смородина могла заговорить с путником человеческим голосом, в основном — женским: кого-то она обличала в низменных пороках, а кого-то хвалила за доброту и перенаправляла на другую сторону. Богатыри, переходя через Смородину, сражались с различными чудовищами — например, по легендам рядом с Калиновым мостом жили Баба Яга и Змей Горыныч.
По другим версиям, река Смородина — это граница между Явью и Навью. Явь в данном случае понимается как реальный мир, а Навь — мир потусторонний, где обитают сверхъестественные существа. В основном, конечно, все те же чудовища.
В этих историях былинные богатыри не стремились перейти на ту сторону, а напротив, не пускали многоглавых монстров на землю русскую. Не давали перейти Калинов мост, бились до рассвета, а потом бросали тело чудища в реку, а отрубленные головы под мостом складывали. Да, жестокие сказочки, не читайте их особо впечатлительным детям на ночь.
В каких произведениях русского фольклора есть река Смородина?
Смородина становится одной из преград, которые должен был преодолеть Илья Муромец. На берегу реки происходит сражение богатыря с Соловьем-разбойником — поборов его, он смог перебраться на другой берег.
В сказке «Два Ивана — солдатских сына» один из братьев одерживает победу над змеем, который поедал людей, и это происходит на реке Смородине.
В сказке «Иван Быкович» богатырь, сражаясь с Чудом-Юдом, «рассек его на мелкие части и побросал в реку Смородину».
Помимо этих произведений народного творчества, образ огненной реки также фигурирует в сказках «Иван — Коровий сын», «Сказка о Василисе золотой косе, непокрытой красе и Иване Горохе» и многих других.
Где встречается река Смородина на современной карте России?
Вы удивитесь, но тех местах, где по преданию бродил Илья Муромец, есть самая настоящая река Смородина. Она протекает по Брянской области и вполне могла быть преградой для богатыря, держащего путь из Мурома в Киев. Это будет как раз на пути, если двигаться по прямой, через леса да болота (как в былине).
Реки с названием Смородина встречаются также в Ленинградской, Нижегородской и Смоленской областях.
Почему река Смородина так называется?
Исследователи русского фольклора приводят две версии. Обе, как мы уже предупреждали, не связанные с ягодами.
По одной из них, Смородина происходит от слова «смород» — так назывался сильный неприятных запах. Позднее слово трансформировалось в привычный современному уху «смрад», а название реки, которая во многих сказках представала зловонной, так и осталось неизменным.
По другой версии, Смородина происходит от слова «самородина», то есть река, которая сама себя породила. И возникла эта первичная река задолго до того, как все прочие реки наполнились водой. Поэтому в ней течет огонь.
У реки есть альтернативное название — Пучай-река. Оно возникло оттого, что ее воды шумные и беспокойные, часто бурлят и вспучиваются.