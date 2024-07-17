Почему река в русских сказках называется Смородина

Река Смородина, она же Огненная река, является своего рода аналогом реки Стикс — той самой, которая в греческой мифологии является границей между царством живых и царством мертвых. Но если в античных мифах реку можно было преодолеть с помощью лодочника Харона, то в нашем фольклоре перейти Смородину можно только по Калинову мосту. Он раскален из-за огненных вод, и перейти его под силу лишь богатырям и храбрым героям.