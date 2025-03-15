Почему реестр для мигрантов не панацея от коррупции

При этом Токаренко подчеркивает, что предложенная главой думской партии Нечаевым система Мигрант ID не станет панацеей в вопросе контроля за приезжающими на заработки.



«В этот реестр можно также попасть благодаря коррупционному моменту. Это не панацея. Как может сотрудник выдать бумажные документы нелегалу, так может и внести в соответствующий реестр. Это вопрос количества денег и коррупционной вовлеченности на месте», — заключил эксперт.