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Почему реестр для мигрантов не панацея от коррупции

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев на встрече с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустином предложил ввести новый реестр для мигрантов, приезжающих в страну на заработки. Специально для ВФокусе Mail.ru эксперт рассказал, почему введение нового реестра не станет панацеей от коррупции.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев на встрече с премьер-министром Российской Федерации поднял вопрос введения на государственном уровне системы Мигрант ID ­— цифрового контроля за приезжающими в страну гражданами, желающими устроиться на работу.

«Мы должны знать о мигранте все до того, как он в Россию въехал. Что умеет, где будет работать и где жить. Если такой работник нужен — создаем цифровой профиль. Каждый шаг виден. Перестал оплачивать аренду — повод для проверки. Не работает — повод для депортации», — заявил Нечаев.

По мнению главы думской партии, такая система поможет решить проблему большего количества нелегальных мигрантов на территории России. По данным реестра МВД, таких в Российской Федерации порядка 680 тысяч.

Согласно предложению Алексея Нечаева, такая система должна предполагать дактилоскопическую процедуру и сдачу биометрии для граждан, прибывающих в Россию с целью заработка, а также появление электронной карты мигранта и формировании нового реестра.

В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail.ru член Межрегиональной общественной организации «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» и специалист по кибербезопасности Александр Токаренко заявил, что похожая система уже существует в России на базе межведомственного взаимодействия министерств. В первую очередь подобная база данных имеется у МВД России.

Как указал эксперт, от самого реестра никаких угроз не может исходить в виду того, что проработка подобный системы уже давно не новая работа.

При этом Токаренко подчеркивает, что предложенная главой думской партии Нечаевым система Мигрант ID не станет панацеей в вопросе контроля за приезжающими на заработки.

«В этот реестр можно также попасть благодаря коррупционному моменту. Это не панацея. Как может сотрудник выдать бумажные документы нелегалу, так может и внести в соответствующий реестр. Это вопрос количества денег и коррупционной вовлеченности на месте», — заключил эксперт.