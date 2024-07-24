Почему ребенок может начать сосать палец

Что делать, если ребенок в шесть лет начал сосать палец? Такой вопрос изданию «Мел» задала одна из читательниц.
Она рассказала, что ее ребенок с рождения до двух лет был на грудном вскармливании. Пустышки и пальцы при этом он никогда не сосал. Но в шесть лет начал совать в рот большой палец. Женщина попросила рассказать, как сына можно от этого отучить.
На вопрос ответила детский психолог Гульжан Гусманова. Она рассказала, что с помощью такого ритуала ребенок себя успокаивает.
Нужно вспомнить, происходили ли в последнее время изменения в его жизни (переезд, смена воспитателя, режим дня), а также были ли в последнее время у матери ребенка ссоры с мужем или кем-то из близких. Не исключено, что в жизни женщины произошли перемены — например, она вышла на работу.
«Эти и многие другие факторы могут быть причиной чрезмерного перенапряжения у ребенка, и сосание большого пальца — попытка это перенапряжение снять и расслабиться», — объяснила психолог.
Также с ним нужно дольше гулять днем.
Кроме того, Гульжан Гусманова призывает ограничить использование гаджетов. Это минимизирует уровень стресса ребенка.
«Детям такого возраста я рекомендую пользоваться планшетом только по выходным и только для просмотра полнометражных мультфильмов», — подчеркнула психолог.
Также она рекомендует снизить нагрузку на ребенка. Нужно уменьшить количество кружков, освободив время для игр.
Кроме того, надо ввести специальные ритуалы. Например, спокойный час перед сном, с курсом магниевых ванн и чтением книг по возрасту.
Стоит помнить, что довольно часто дети переживают из-за того, что родители сами испытывают напряжение.
«Поразмышляйте, от чего вы устаете или нервничаете и что помогло бы вам расслабиться», — советует эксперт.
Она рассказала, что в ее практике бывали случаи, когда мамы начинали больше заботиться о себе, и у детей после этого ослабевала тревога.
К слову о стрессе. Недавно ученые нашли новый способ повысить стрессоустойчивость. По их словам, это можно сделать с помощью дневника.
Айгуль Сабитова