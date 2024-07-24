Почему ребенок может начать сосать палец

Она рассказала, что ее ребенок с рождения до двух лет был на грудном вскармливании. Пустышки и пальцы при этом он никогда не сосал. Но в шесть лет начал совать в рот большой палец. Женщина попросила рассказать, как сына можно от этого отучить.