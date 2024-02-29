Почему разумные инопланетяне никогда не доберутся до звезд

Эволюция создала удивительное разнообразие форм жизни на Земле. Но как насчет других планет? Статья в Журнале Британского межпланетного общества авторства Элио Кирога, профессора Университета Атлантико-Медио (Испания), исследует идею существования цивилизаций в других мирах и факторы, определяющие их способность исследовать свои солнечные системы.
Один из инструментов, который используют ученые, чтобы говорить о существовании внеземного разума, называется уравнением Дрейка. Это своего рода мысленный эксперимент в форме уравнения, который позволяет оценить существование других активных, коммуникативных внеземных разумов.
Некоторыми переменными в уравнении Дрейка являются скорость звездообразования, количество планет вокруг этих звезд, доля планет, на которых могла бы образоваться жизнь и на которых она могла бы развиваться. Кирога предлагает две новые концепции, которые используются в расчете: фактор побега с экзопланеты и «аквариумные миры». Планеты разной массы имеют разные космические скорости. Так у Земли она составляет 11,2 км/с (километров в секунду) или более 40 000 км/ч.
Этот показатель полезен для сравнения разных планет, поскольку он не зависит от их движущей силы. «Поэтому вполне возможно, что разумный вид на этих планетах никогда не сможет отправиться в путешествие в космос из-за физических ограничений», — пишет Кирога. Суперземли имеют гораздо большую массу и гораздо более высокие космические скорости. Хотя точного определения массы Суперземли не существует, многие источники для ее определения используют верхнюю границу в 10 масс Земли.
Таким образом, внеземной разум на Суперземле столкнется с другими условиями, чем мы здесь, на Земле. Чтобы наглядно показать это, автор работы создал таблицу коэффициентов факторов космических путешествий (Fex) и космической скорости экзопланет (Vex). Работая с ними, профессор получил данные для некоторых известных экзопланет. Автор отметил, что состав планет, в отличие от массы, не имеет решающего значения.
Кирога пишет, что планете со значением Fex <0,4 в любом случае будет сложно удержать любую атмосферу, что делает жизнь на ней маловероятной. И наоборот, значение Fex >2,2 сделает космические путешествия почти невозможными — инопланетяне не смогут покинуть родной дом, используя любое мыслимое количество топлива, а жизнеспособная конструкция ракеты не выдержит давления атмосферы. Конечно, освоение космоса — это не улица с односторонним движением.
Астронавтам приходится возвращаться из космоса, и на это влияет масса планеты. Вход в атмосферу накладывает свои трудности. Космическому кораблю необходимо контролировать свою скорость и фрикционный нагрев при повторном входе, а на более массивной планете это сделать сложнее, как и отправиться в само путешествие.
В своей статье Кирога предлагает представить себе планету, покрытую океаном, на которой обитают разумные виды. В подобной среде взаимодействие между ее обитателями возможно без необходимости использования коммуникационных устройств. Таким образом, стимула для развития технологий может и не быть.
В этом случае, говорит Кирога, технологии не будут развиваться, и цивилизация вообще не сможет считаться «коммуникативной», что является одним из ключей к определению внеземного разума. Не стоит забывать и про погодные условия на планетах, которые могут сильно повлиять на внеземные путешествия. Пока можно сказать, что фактор космических путешествий Кироги (Fex) может помочь ученым представить, в каких мирах могут существовать разумные внеземные цивилизации.
Однако нельзя исключать вероятность того, что за землянами все же кто-то может наблюдать издалека. Так недавно грузинский астрофизик рассчитал, какова вероятность, что нас заметят представители других миров.
Олеся Маевская