Почему разумные инопланетяне никогда не доберутся до звезд

В этом случае, говорит Кирога, технологии не будут развиваться, и цивилизация вообще не сможет считаться «коммуникативной», что является одним из ключей к определению внеземного разума. Не стоит забывать и про погодные условия на планетах, которые могут сильно повлиять на внеземные путешествия. Пока можно сказать, что фактор космических путешествий Кироги (Fex) может помочь ученым представить, в каких мирах могут существовать разумные внеземные цивилизации.