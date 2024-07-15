Почему QR-коды так называются?

QR-коды сегодня есть везде: на рекламе по ним предлагают перейти чтобы узнать больше, в ресторанах — чтобы посмотреть меню, в музеях — чтобы узнать подробности про экспонат или прослушать фрагмент экскурсии. По-настоящему народную (не)популярность QR-коды обрели во время пандемии коронавируса, но на самом деле технологии куда больше лет.
QR расшифровывается как Quick Response, или «быстрое реагирование». Систему разработали еще в 1994 году в японской компании DENSO, которая занималась штрих-кодами. К компании обратилось сразу несколько производителей автомобилей, которым стало не хватать штрих-кодов: в них можно зашифровать не больше 20 символов, а обилие деталей и инструментов на автомобильных заводах росло, и с штрих-кодами работать было неудобно.
Масахиро Хара, который и сегодня работает в компании главным инженером, увидел доску для игры в Го (японский аналог шашек) и его осенило, как можно усложнить систему: шифровать данные не по одной, а сразу по двум осям.
Автоконцернам технология очень понравилась, а вот того, что для нее найдется столько других применений, автор, если верить порталу IFLScience, удивляется до сих пор. Сейчас QR-коды встроены на множество входных билетов, с их помощью можно переводить деньги, узнавать информацию и делать еще очень много всего.
Стандартный QR-код вмещает в себя до 7089 численных переменных, 4296 букв, 2953 байт информации или 1817 иероглифов кандзи — в разы больше, чем штрих-код. К тому же даже если изображение повреждено, его все равно с большей вероятностью можно будет верно считать.
Впрочем, Хара надеется усовершенствовать технологию: на одной из конференций в прошлом году он заявил, что работает над технологией QR-кода 2.0. Новый вариант будет включать в себя цвета, иметь прямоугольную форму и вмещать в себя ещё больше информации, чем сейчас.
В некоторых случаях QR-код скоро будет заменять собой даже паспорт — как это будет работать, рассказываем в материале.
Георгий Мазуркевич