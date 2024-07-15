Почему QR-коды так называются?

Автоконцернам технология очень понравилась, а вот того, что для нее найдется столько других применений, автор, если верить порталу IFLScience, удивляется до сих пор. Сейчас QR-коды встроены на множество входных билетов, с их помощью можно переводить деньги, узнавать информацию и делать еще очень много всего.