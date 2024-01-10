Почему пять веков не могли найти могилу Коперника. Что помогло открытию

Математик, экономист, врач, каноник, инженер и астроном — это все о Николае Копернике (1473−1543). Он разработал гелиоцентрическую систему. Концепция была представлена в работе «О вращении небесных сфер», вышедшей незадолго до смерти ученого в 1543 году.

Гения похоронили в соборе Успения Богородицы и Святого Андрея в польском городе Фромборк. И все же долгое время нахождение могилы Коперника оставалось загадкой. Как ее искали, рассказывает историк Дариус фон Гуттнер Спожински из Австралийского католического университета в статье для The Conversation.



Почему местонахождение могилы было неизвестно

В соборе Успения Богородицы и Святого Андрея последний приют нашли более сотни человек. Большинство захоронений безымянные. Уже в XVI и XVII веках было предпринято несколько попыток найти среди них могилу Коперника. Но усилия ни к чему не привели.

Еще раз ее попытались найти по решению Наполеона после битвы при Прейсиш-Эйлау в 1807 году. Французский император высоко ценил Николая Коперника как эрудита, математика и астронома.



Прорыв в поисках в XXI веке

В 2005 году поиски усыпальницы начали польские археологи. Они опирались на гипотезу историка Ежи Сикорского. Эксперт учел, что Коперник был каноником в соборе, поэтому его могли похоронить возле алтаря, за который он отвечал во время службы.

Возле алтаря нашли 13 захоронений. Среди них неполный скелет мужчины в возрасте 60−70 лет. Именно его приняли за вероятные останки Николая Коперника. Но дальнейшая идентификация была затруднена. Где захоронены останки родственников мыслителя, неизвестно, так что провести сравнительный анализ ДНК было нельзя.



Удивительная находка

В 2006 в распоряжении ученых оказался образец ДНК для сравнения — это волосы. Несколько волос обнаружили в астрономическом справочнике, который использовал Коперник. Вероятно, они ему и принадлежали. Ученые сравнили ДНК волос и останков, и они совпали.

До сих пор археологи не могут найти место захоронения Клеопатры. Ей было 18 лет, когда она взошла на престол. Сначала царица правила вместе с младшим братом Птолемеем XIII. По традиции их поженили. Однако советники юного правителя решили захватить власть от его лица, и сестра оказалась в изгнании. Как она познакомилась с Юлием Цезарем и вернула власть, можно почитать здесь.