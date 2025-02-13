Почему Пушкина не спасли от смерти — версия врача

Напомним, что 10 февраля 2025 года исполнилось 188 лет со дня смерти Пушкина. Роковая дуэль оборвала жизнь великого писателя.
Большинство исследователей едины во мнении, что ранение было смертельным, а допущенные секундантами и лечащими врачами ошибки не повлияли на исход, однако они точно принесли Пушкину много дополнительных страданий.
Константин Крулев отметил, что секунданты как будто «забыли, что дуэль может привести к ранению» (потом они оправдывались, что времени на подготовку поединка совсем не осталось). В итоге получили ранения оба участника, но к месту дуэли не могли подъехать даже на санях. Затем вместо больницы раненого поэта, как он сам попросил, доставили домой.
«Вероятно, госпитализация позволила бы облегчить состояние. Первый врач, осмотревший Пушкина, — профессор акушерства Василий Богданович Шольц. Именно он провел ревизию раны и наложил повязку», — пишет Константин Крулев в своем блоге.
На вопрос Александра Сергеевича о том, смертельна ли рана, ему сразу честно сказали, что «да». Однако оставили надежду: «Надо еще услышать мнение Арендта и Саломона, за которыми послано».
В результате процессом спасения жизни руководил наиболее опытный лейб-медик Николай Федорович Арендт. Он решил следовать «нормальной для XIX века» консервативной тактике лечения. Кстати, спустя почти двадцать лет после этих событий ситуацию прокомментировал хирург и анатом Николай Иванович Пирогов. И он не рекомендовал хирургическое лечение пациентам, раненым в живот.
Как объяснил Константин Крулев, если в результате травмы отсутствовало поражение кишечника и крупных кровеносных сосудов, то человек иногда мог выжить. А вот полостная операция без последующего назначения антибиотиков «всегда приводила к развитию перитонита и смерти пострадавшего».
В случае с Пушкиным лечение ограничилось приемом опиатов в качестве обезболивающего (что немного улучшило состояние раненого, уменьшив интенсивность боли), назначением пиявок (а это уже дополнительная кровопотеря), постановкой клизмы, что при «вероятной перфорации кишечника только усугубило ситуацию». Пушкину также «прописали» обильное питье и глотание кусочков льда. На течение болезни это существенно не повлияло.
Кстати, когда поэту пытались помочь врачи, на дверях дома, где находилась квартира Пушкина, его друг Василий Андреевич Жуковский вывешивал информационные бюллетени. Единственный бюллетень, в котором сообщается об улучшении самочувствия подготовили именно после того, как Александр Сергеевич получил обезболивающее.
Огнестрельное ранение привело к потере около 2,5 литров крови. Применение 50 пиявок забрало еще примерно 500 мл, констатировал врач.
«К вечеру 28 января Пушкин лишился половины объема крови. В 14:45 29 января (10 февраля) 1837 года доктор закрыл глаза умершему», — пишет кардиолог.
Сформулированный диагноз Пушкина звучал так: «Флебит тазовых вен. Молниеносный сепсис. Травматический шок. Массивная кровопотеря. Острая постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Полиорганная недостаточность». Помимо этого были зафиксированы «гангрена участка стенки тонкой кишки, инфицированная гематома брюшной полости, травматогенный диффузный перитонит».
«Даже в современных условиях при таком диагнозе прогноз сомнительный. Лечение с применением современных антибиотиков, гемотрансфузии, операции под эндотрахеальным наркозом позволяет спасти лишь 80% пострадавших», — пишет Константин Крулев.
Ранее хирург НИИ им. Склифосовского Тунзала Байрамова выразила свое мнение по поводу перспектив лечения Пушкина. По ее словам, в наше время поэт попал бы в экстренный операционный блок. Ему бы провели лапаротомию, сделали операцию. Следующий этап — отделение реанимации и терапия антибиотиками, переливание крови. Вероятность спасения великого поэта при таком сценарии — более 80%, отметила врач.