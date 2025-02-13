Почему Пушкина не спасли от смерти — версия врача

Константин Крулев отметил, что секунданты как будто «забыли, что дуэль может привести к ранению» (потом они оправдывались, что времени на подготовку поединка совсем не осталось). В итоге получили ранения оба участника, но к месту дуэли не могли подъехать даже на санях. Затем вместо больницы раненого поэта, как он сам попросил, доставили домой.