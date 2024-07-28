Почему птицы сидят на высоковольтных проводах

Током же птиц не бьет потому, что они прилетают на провода с воздуха, и садятся только на один из них. Если бы они забирались по башне ЛЭП с земли, их сразу неизбежно убил бы разряд. Поскольку птицы приземляются только на один провод, электричеству некуда идти через их тело, и удара током не происходит.