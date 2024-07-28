Почему птицы сидят на высоковольтных проводах

Птицы, сидящие на проводах линий электропередач, никого не удивляют. Но ведь эти провода под высоким напряжением — почему птиц не бьет током? И зачем они вообще там сидят? Объясняют эксперты.
Ответ на вопрос «зачем» простой: птица часто выбирает высокую точку для хорошего обзора, чтобы видеть хищников или добычу. Для этой цели ЛЭП даже удобнее, чем деревья, поскольку на них нет листьев, и ничего не закрывает обзор.
Током же птиц не бьет потому, что они прилетают на провода с воздуха, и садятся только на один из них. Если бы они забирались по башне ЛЭП с земли, их сразу неизбежно убил бы разряд. Поскольку птицы приземляются только на один провод, электричеству некуда идти через их тело, и удара током не происходит.
В случае, если птица или любое другое существо заденут сразу два провода или коснутся земли (или любой другой опоры), это создаст более короткий путь для тока, и он пройдет через тело с фатальными последствиями.
На самом деле птицам везет далеко не всегда: как объясняет сайт IFLScience, очень большое число птиц все же гибнет от электричества. Американское исследование 2014 года показало, что в среднем в США каждый год от ударов током умирает от 900 тысяч до 11,5 миллионов птиц.
Крупные птицы рискуют сильнее, чем мелкие, поскольку шансов намного больше, что они одновременно заденут сразу два провода или провод и заземление. Согласно другому исследованию 2016 года, из 417 погибших от электричества хищных птиц 80% были беркутами, а это самые крупные орлы в мире.
В целом же птицы отлично приспосабливаются к цивилизации: вот, например, история о том, как чайка решила питаться исключительно чипсами из продуктового магазина.
Георгий Мазуркевич