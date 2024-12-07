Почему пропадает интернет на телефоне и как решить проблему

Если ваше устройство подключено к 3G или 4G (LTE) сети, но интернет работает медленно, обратите внимание на количество делений рядом со значком 3G/4G. Чем меньше делений, тем хуже качество сигнала. Иногда интернет может не работать из-за погодных условий или в местах с плохой связью, таких как метро, подвалы или торговые центры. За городом или на трассах сигнал может быть нестабильным из-за отсутствия базовых станций. Эти проблемы носят временный характер, и связь обычно восстанавливается со временем. Совет.