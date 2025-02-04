Почему при регулярном использовании бальзама губы сохнут сильнее

Также стоит учитывать, что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость ингредиентов, входящих в состав бальзамов и гигиенических помад. Так, например, у многих людей может возникнуть аллергия на ментол, ланолин и пропиленгликоль. При этом аллергическая реакция способна проявиться в виде раздражения и сухости только через несколько месяцев после начала использования продукта. Именно по этой причине многие люди убеждены, что у них сохнут губы из-за «привыкания» к гигиенической помаде.