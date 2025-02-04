Почему при регулярном использовании бальзама губы сохнут сильнее

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что губы сохли гораздо сильнее при регулярном использовании бальзамов и гигиенических помад? Доктор Розалинд Симпсон, дерматолог из Ноттингемского университета, рассказала The Guardian, почему может возникать такое ощущение.
Сипсон убеждена, что увлажняющие средства для губ не могут вызывать привыкания и сильнее сушить губы при регулярном использовании, настоящие «корни» проблемы кроются в другом. По мнению дерматолога, важную роль в данном случае играет аромат и вкус бальзама. Все дело в том, что многие люди любят облизывать губы после нанесения сладкой гигиенической помады, зачастую даже не замечая, что впоследствии «съедают» ее.
Кроме того, зимой, когда губы особенно подвержены шелушениям, может требоваться больше бальзама, так как батареи сильно сушат кожу, а на морозе они обветриваются. Аналогичная ситуация происходит летом, когда вы много загораете на солнце и не пользуетесь бальзамами с защитой SPF.
Также стоит учитывать, что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость ингредиентов, входящих в состав бальзамов и гигиенических помад. Так, например, у многих людей может возникнуть аллергия на ментол, ланолин и пропиленгликоль. При этом аллергическая реакция способна проявиться в виде раздражения и сухости только через несколько месяцев после начала использования продукта. Именно по этой причине многие люди убеждены, что у них сохнут губы из-за «привыкания» к гигиенической помаде.
Люди часто говорят: «Я пользуюсь этим продуктом целую вечность. Как это может быть, что только сейчас у меня возникли проблемы?» Но контактная аллергия — это скорее отсроченная, чем немедленная реакция.
Ранее рассказывали, что дерматовенеролог дала советы по уходу за кожей зимой.