Почему при покупке матраса на него обязательно надо лечь?

Обращать внимание необходимо только на свои личные ощущения, поэтому на матрас нужно обязательно при покупке ложиться, и не просто на несколько секунд, а ложиться в разных позах, в которых человек любит спать. Потому что одна из задач, которая достигается при многочасовом сне, — это расслабление скелетных мышц. Они в состоянии бодрствования находятся у человека в напряжении: поддерживают тело в вертикальном положении, обеспечивают его движения, часто сложные, поэтому расслабление мышц во время сна — это очень важная задача, поэтому нужно индивидуально ложиться и смотреть, прислушиваться.