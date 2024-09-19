Почему при покупке матраса на него обязательно надо лечь?

Об этом aif.ru рассказал ассистент кафедры анатомии человека ИАМ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, специалист по учебно-методической работе мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Алексей Решетун.
Лучше всего спать на том матрасе, который подходит каждому конкретному человеку. Здесь универсального совета никакого нет, потому что имеет значение возраст человека и его предрасположенность к каким-то заболеваниям, состояние его мышечного корсета и так далее, поэтому здесь нужно выбирать матрас строго индивидуально.
Обращать внимание необходимо только на свои личные ощущения, поэтому на матрас нужно обязательно при покупке ложиться, и не просто на несколько секунд, а ложиться в разных позах, в которых человек любит спать. Потому что одна из задач, которая достигается при многочасовом сне, — это расслабление скелетных мышц. Они в состоянии бодрствования находятся у человека в напряжении: поддерживают тело в вертикальном положении, обеспечивают его движения, часто сложные, поэтому расслабление мышц во время сна — это очень важная задача, поэтому нужно индивидуально ложиться и смотреть, прислушиваться.
Выбирать необходимо по личным ощущениям. Не по интернету. Приезжать лично, пробовать, лежать в разных положениях. Сейчас есть матрасы, которые имеют разные типы жесткости, например, разные на каждой половине для двоих людей — это хороший вариант для семейной пары.