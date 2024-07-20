Почему при похудении рекомендуют есть из синих тарелок

Во-вторых, синий цвет не вызывает аппетит, так как в природе почти не существует продуктов такого цвета, за исключением, черники и некоторых других ягод и фруктов. В процессе эволюции людей стали привлекать зеленый, коричневый и красный цвета в еде, при взгляде на которые активируются нейроны, отвечающие за появление аппетит. А синяя еда, напротив, начала ассоциироваться с заплесневелой, испорченной и опасной для употребления, говорится в сообщении.