Почему при похудении рекомендуют есть из синих тарелок

Многие диетологи советуют своим клиентам пользоваться тарелками синего цвета. Конечно, серьезно скинуть вес только с помощью такого метода не получится, но он может помочь при комплексном подходе к похудению.
Как синие тарелки могут помочь похудеть?
Диетолог Ништа Патель заявила Daily Mail, что еда из синей тарелки помогает контролировать аппетит. Она рассказала об исследовании, подтверждающем, что красный и желтый цвета, которые часто используют в оформлении рестораны быстрого питания, заставляют посетителей быстрее принимать пищу. Синий же цвет, напротив, снижает скорость потребления еды и оказывает успокаивающее действие на организм.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Appetite, люди, которые использовали синюю тарелку, съедали меньше пищи, чем те, кто ел ее с белой или красной тарелки. По мнению авторов эксперимента, причина заключается в том, что синий цвет не ассоциируется с цветом вкусной еды и не вызывает аппетит.
Издание о еде Tasting Table пишет, что очень многие рестораны не выбирают синие тарелки по нескольким причинам.
Во-первых, это не выигрышный цвет с эстетической точки зрения, большинство блюд намного привлекательнее смотрятся на белых тарелках.
Во-вторых, синий цвет не вызывает аппетит, так как в природе почти не существует продуктов такого цвета, за исключением, черники и некоторых других ягод и фруктов. В процессе эволюции людей стали привлекать зеленый, коричневый и красный цвета в еде, при взгляде на которые активируются нейроны, отвечающие за появление аппетит. А синяя еда, напротив, начала ассоциироваться с заплесневелой, испорченной и опасной для употребления, говорится в сообщении.
Психолог, нутрициолог Евгения Зарубина рассказала порталу «Доктор Питер», что еда, поданная в посуде белого цвета, выглядит ярко, контрастно и презентабельно, заставляя разыгрываться аппетит. Кроме того, с точки зрения психологии белый цвет располагает и помогает настроиться на позитивный лад. Есть данные, что с белой тарелки люди съедают примерно на 30% больше, чем с красной, отметила Зарубина.
В свою очередь пища на темных тарелках для мозга выглядит не сильно аппетитно, что способствует уменьшению количества и размера порций. Психолог рекомендует тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, использовать синие, а также черные, фиолетовые, темно-синие, серые и болотные тарелки.
Источники: https://www.dailymail.co.uk https://www.tastingtable.com https://doctorpiter.ru.