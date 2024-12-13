Почему праздник в кредит — это плохая идея?

Многие берут кредит и на покупку подарков родным и близким, и на украшение стола. Этим праздник и отличается от купленной в кредит вещи: вы потратите заемные средства на услуги и товары, которые уже нельзя будет вернуть. Тогда как в случае покупки бытовой техники в кредит для себя вы сможете ее потом перепродать, если вдруг начнутся трудности с погашением займа.