Почему праздник в кредит — это плохая идея?

Новогодняя атмосфера обещает радость и веселье, но кредит — дело серьезное. Иподходить к любым займам стоит ответственно. Необдуманное решение отметить встречу Нового года в кредит может привести к печальным последствиям уже в 2025 году.
Праздник уйдет, а долг останется
Конечно, всем хочется забыть невзгоды и проблемы уходящего года, для чего и существуют праздники. Но праздничные недели быстро пройдут, а новый год начнется не с чистого листа, а со старого долга, который, возможно, придется выплачивать весь год, тем самым омрачая его.
Кредит стоит брать только на самое необходимое
Если у вас нет подушки безопасности, а вы хотите финансовой стабильности, то лучше деньги, приготовленные на праздник, отложить. Они всегда могут понадобиться, если настанут трудные времена.
Праздник перепродать потом не получится
Многие берут кредит и на покупку подарков родным и близким, и на украшение стола. Этим праздник и отличается от купленной в кредит вещи: вы потратите заемные средства на услуги и товары, которые уже нельзя будет вернуть. Тогда как в случае покупки бытовой техники в кредит для себя вы сможете ее потом перепродать, если вдруг начнутся трудности с погашением займа.
Необдуманный кредит может оставить вас без имущества
Радовать других и себя — это хорошо, но не исключено, что в новом году из-за кредита вам придется экономить на всем. Подарки сейчас станут невзгодами и тяготами потом. В самом худшем случае из-за невыплаченного кредита можно вообще лишиться имущества.
Советы Роскачества
Подумайте, нужен ли вам действительно кредит на праздник.
Если встреча Нового года финансово непосильна, стоит провести бюджетное торжество посильными средствами. Вместо кучи гостей можно пригласить только самых близких, а подарки сделать символическими, но значимыми.
Подарки своими руками — это всегда лучшая идея, чем праздник на чужие деньги.