Почему потерять обручальное кольцо — плохая примета?

По статистике, только 46% супругов носят обручальные кольца, и для кого-то это лишь ювелирное украшение. Но многие относятся к обручальным кольцам очень серьезно, и для них это оберег семейного счастья, символ бесконечности любви и непрерывности рода.
Откуда пошла традиция обмениваться обручальными кольцами?
Первые письменные свидетельства обмена кольцами найдены в древнеегипетских свитках, которым более 3000 лет. Молодожены в Египте преподносили друг другу плетёные кольца из пеньки или тростника, со временем материалы были заменены на более прочные — кожу и слоновую кость.
Металлические кольца появились в Древнем Риме, но дарили их не невесте, а ее родителям — в знак принятия на себя ответственности за будущую жену.
Позднее кольца стали отливать из золота — этот благородный металл символизировал чистоту и непорочность. А форма кольца, которое не имеет начала и конца, и по сей день олицетворяет бесконечность любви и непрерывность рода.
Чем грозит потеря обручального кольца?
По народным поверьям, это на 90% плохая примета. Многие усматривают в этом угрозу отношениям.
Если обручальное кольцо потерял мужчина, то с большой вероятностью это может предсказывать:
- неприятности и неудачи в семье;
- тяжелую болезнь;
- распад брака;
- проблемы на работе;
- измену со стороны жены.
Если обручальное кольцо потеряла женщина, то, по народным приметам, это может предвещать:
- угрозу здоровью женщины;
- крах семейного благополучия;
- возникновение серьезных финансовых проблем;
- измену мужа.
Но все же народные суеверия более благосклонны к женщинам и допускают вариант, что все закончится мелкими неприятностями.
Оставшиеся 10% примет, как ни странно, хорошие. Потеря кольца может означать переход на новый этап отношений, укрепляющий семью. Например, это может означать скорое появление наследника или переезд в новое семейное гнездышко.
А если вы потеряли обручальное кольцо до заключения брака — это народные поверья трактуют однозначно. В таком случае свадьбу советуют отложить, необходимо лучше узнать друг друга и еще раз убедиться в своих чувствах. Поэтому когда в ЗАГСе молодожены начинают шутить, что потеряли кольца, и жених с хитрой улыбкой шарит по карманам, — это очень не нравится пожилым родственникам. Они видят в этом опасность для молодой семьи.
А если потеряли обручальное кольцо, но быстро нашли?
На этот случай есть две приметы.
Первая сулит кратковременные невзгоды в браке, после которых вернется благополучие.
Вторая — финансовое вложение в чужое торжество: помолвку или свадьбу. Возможно, вас попросят одолжить деньги на организацию мероприятия, или вы захотите сделать дорогой подарок.
Что делать, если потеряли обручальное кольцо?
Постарайтесь отыскать кольцо: восстановите цепочку событий, вспомните, где вы видели пропажу последний раз, и отправляйтесь в это место. Если поиски прошли безуспешно, придется потратиться и купить новые кольца обоим супругам. Кольца всегда парные, и если одно потерялось, то и второе носить не стоит. Это оставшееся кольцо можно продать, тут нет никаких запретов, или отнести в церковь как пожертвование.
Не стоит сильно расстраиваться. Ведь на вашей стороне те самые 10%, что с обновлением колец начнется новый этап отношений, и, возможно, он будет даже счастливее и благополучнее предыдущего.