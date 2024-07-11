Почему потерять обручальное кольцо — плохая примета?

А если вы потеряли обручальное кольцо до заключения брака — это народные поверья трактуют однозначно. В таком случае свадьбу советуют отложить, необходимо лучше узнать друг друга и еще раз убедиться в своих чувствах. Поэтому когда в ЗАГСе молодожены начинают шутить, что потеряли кольца, и жених с хитрой улыбкой шарит по карманам, — это очень не нравится пожилым родственникам. Они видят в этом опасность для молодой семьи.