Почему после видеоконференций появляется ощущение усталости

Стоит также учесть, что те, кто использует виртуальный фон (а также их коллеги), могут столкнуться с отвлекающими факторами, когда находятся в общественных местах или работают из дома. Например: в поле зрения камеры попадают другие люди или члены семьи, что в значительной мере отвлекает внимание и усугубляет состояние когнитивной перезагрузки.