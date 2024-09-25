Почему после видеоконференций появляется ощущение усталости

Со времен пандемии коронавируса множество компаний по всему миру перевело большую часть работы в дистанционный формат. С тех пор рабочие конференции и встречи зачастую проводятся удаленно — с помощью видео-платформ «Яндекс. Телемост», Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Казалось бы, что подобные онлайн-встречи должны были «разгрузить» сотрудников, однако многие, напротив, стали жаловаться, что после рабочих видеоконференций чувствуют себя крайне уставшими.
По мнению Санам Хафиз, нейропсихолога из Нью-Йорка, существует несколько причин, по которым люди испытывают повышенную утомляемость во время или после видеоконференций. Важную роль в этом вопросе играет «когнитивная перегрузка», при которой человеку нужно следить за выполнением чрезмерного количества задач.
Иными словами, во время рабочей видеоконференции человек должен одновременно контролировать текущий поток дел, общаться с коллегами, регулировать технические настройки, а также непроизвольно следить за тем, как он выглядит на камере. В подобном «состоянии» мозг человека испытывает сильную нагрузку, из-за чего человек быстро устает.
Помимо прочего, из-за видео-формата встречи, который подразумевает трансляцию участников, люди могут чувствовать себя измотанными, так как им, например, не нравится их внешний вид или окружающая обстановка. Также участники видео-встречи способны испытывать стеснение, когда видят себя со стороны, что также влияет на быструю утомляемость.
Кроме того, нередко в подобных случаях возникает ощущение, что за вами наблюдают со стороны, поскольку все глаза устремлены на один и тот же экран. Согласитесь, повышенное внимание вполне может заставить чувствовать себя измотанным.
Кстати, по данным недавнего исследования на ощущения усталости во время или после видеоконференций в значительной мере играет фон. Согласно выведенной статистики, больше всего устают работники, которые следят за коллегами, использующими «размытие» фона, а менее всего те, кто следит за привычным, беззаботным или забавным фоном.
Стоит также учесть, что те, кто использует виртуальный фон (а также их коллеги), могут столкнуться с отвлекающими факторами, когда находятся в общественных местах или работают из дома. Например: в поле зрения камеры попадают другие люди или члены семьи, что в значительной мере отвлекает внимание и усугубляет состояние когнитивной перезагрузки.
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