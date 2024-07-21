Почему после свадьбы могут сниться кошмары

«Причина беспокойства после свадьбы может быть двоякой: возможно, у невесты был прекрасный день, но она все еще испытывает стресс, или, возможно, она не может перестать думать о чем-то, что пошло не так», — объяснила терапевт. Причиной кошмаров могут быть и внутренние противоречия, о которых вам некому рассказать из-за страха, что люди подумают, будто вы жалуетесь на отношения сразу после свадьбы.