Почему после новогодних праздников вырос спрос на психологов

В Москве после новогодних праздников более чем на 40% вырос спрос на психологов. В среднем число обращений в день увеличилось на 34% в сравнении с декабрем. Об этом агентству новостей «Москва» сообщила руководитель отдела SEM в «Профи.ру» Мария Сафонова. С чем связана такая тенденция, рассказал психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что для людей новый год — это новая жизнь. Человек планирует то, что хотел сделать в течение всей жизни, или начать все заново. В итоге он больше заботится о своем физическом и психологическом состоянии. В стремлении улучшить работу тела человек, если здоров, обычно покупает абонемент в тренажерный зал. Если уже есть какая-то проблема, которая раньше игнорировалась, он начинает работать с ней. Если есть опасения за здоровье, люди отправляются делать чекап. Заботясь об эмоциональном состоянии, человек обращается за психологической помощью.
По словам Евгения Фомина, сейчас есть «мода» уделять внимание психологии, эмоциональному статусу человека. Поэтому многие идут к психологу, к психотерапевту.
«Сейчас такой наплыв действительно есть людей, которые хотят узнать себя, узнать ту проблематику, которую они носят в своем психологическом багаже, с этим разобраться и снять эту тяжесть со своих метафорических плеч», — пояснил эксперт.
Каждый может столкнуться с неприятными эмоциями и стрессом. Если они вас атаковали, а возможности прямо сейчас обратиться к психологу нет, примените пять способов быстро улучшить свое моральное состояние.