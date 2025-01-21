Почему после новогодних праздников вырос спрос на психологов

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что для людей новый год — это новая жизнь. Человек планирует то, что хотел сделать в течение всей жизни, или начать все заново. В итоге он больше заботится о своем физическом и психологическом состоянии. В стремлении улучшить работу тела человек, если здоров, обычно покупает абонемент в тренажерный зал. Если уже есть какая-то проблема, которая раньше игнорировалась, он начинает работать с ней. Если есть опасения за здоровье, люди отправляются делать чекап. Заботясь об эмоциональном состоянии, человек обращается за психологической помощью.