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Почему после еды клонит в сон

Очень часто к врачу обращаются с жалобой: почему после еды все время хочется спать, это же не нормально? Такое состояние называется постпрандиальной сонливостью, и легкая ее степень считается нормальной физиологической реакцией организма. Однако если у человека присутствует хронический недосып или постоянное чувство усталости, то сонливость после еды действительно может вызвать сильный дискомфорт. Об этом рассказала врач-эндокринолог, специалист превентивной медицины клиники «Атлас» Ирина Островская.

Источник: Freepik

Почему же хочется спать?

«После приёма пищи происходит перераспределение кровотока — кровь начинает поступать к органам желудочно-кишечного тракта, а кровоснабжение головного мозга уменьшается, что приводит к снижению поступления к нему кислорода и ощущение общей слабости», — объясняет эндокринолог.

Кроме того, после еды увеличивается количество определенных гормонов — серотонина и мелатонина, которые способствуют расслаблению нашего тела. Также уменьшается количество нейромедиатора орексина, который дает нашему телу чувство бодрости, активности и работоспособности.

По словам врача, еще за расслабление отвечает парасимпатическая нервная система, которая активизируется после приема пищи.

Как уменьшить состояние сонливости после еды?

Прежде всего, надо снизить количество простых углеводов и рафинированных жиров в рационе, уменьшить калорийность приема пищи, наладить сон, а также ограничить употребление алкоголя во время еды.

Прогулка после еды — это лучшая профилактика дневной сонливости. И не забывайте пить больше жидкости в течение дня, заключила Ирина Островская.