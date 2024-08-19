Почему после еды клонит в сон

Очень часто к врачу обращаются с жалобой: почему после еды все время хочется спать, это же не нормально? Такое состояние называется постпрандиальной сонливостью, и легкая ее степень считается нормальной физиологической реакцией организма. Однако если у человека присутствует хронический недосып или постоянное чувство усталости, то сонливость после еды действительно может вызвать сильный дискомфорт. Об этом рассказала врач-эндокринолог, специалист превентивной медицины клиники «Атлас» Ирина Островская.