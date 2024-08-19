Почему после еды клонит в сон

Почему же хочется спать?
«После приёма пищи происходит перераспределение кровотока — кровь начинает поступать к органам желудочно-кишечного тракта, а кровоснабжение головного мозга уменьшается, что приводит к снижению поступления к нему кислорода и ощущение общей слабости», — объясняет эндокринолог.
Кроме того, после еды увеличивается количество определенных гормонов — серотонина и мелатонина, которые способствуют расслаблению нашего тела. Также уменьшается количество нейромедиатора орексина, который дает нашему телу чувство бодрости, активности и работоспособности.
По словам врача, еще за расслабление отвечает парасимпатическая нервная система, которая активизируется после приема пищи.
Как уменьшить состояние сонливости после еды?
Прежде всего, надо снизить количество простых углеводов и рафинированных жиров в рационе, уменьшить калорийность приема пищи, наладить сон, а также ограничить употребление алкоголя во время еды.
Прогулка после еды — это лучшая профилактика дневной сонливости. И не забывайте пить больше жидкости в течение дня, заключила Ирина Островская.