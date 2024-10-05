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Почему порода собак называется самоед и едят ли они себя

Эта порода относится к группе северных аборигенных пород.

Источник: Legion-Media

Самоед — одна из наиболее древних пород собак. Они относятся к группе северных аборигенных пород — то есть существующей в определенной местности достаточно долго, чтобы адаптироваться к местной среде. В разных странах эту собаку также называют самоедским шпицем или самоедской лайкой.

Как появилась собака самоед?

Есть версия, которая больше похожа на местный миф, о том, что предком самоеда был одомашненный белый волк. Но так как никаких письменных свидетельств о происхождении породы не сохранилось, можно поверить и в эту версию.

Порода называется «самоед» не потому что собаки едят сами себя или себе подобных. А потому что едет. Самоедов запрягали в сани и белых собак не было видно на снегу, а потому возникала иллюзия, что сани еду сами.

Самоеды отличные охранники, а также превосходные няньки и грелки для детей северных народов.

Существует также версия о том, что этих собак вывести самоедские племена. Сейчас их называют самодийские народы — это народы, которые говорят на самодийских языках. К ним относят ненцев, энцев, нганасанов и сулькупов.

Как отдельная порода, самоедские собаки были зарегистрированы в середине XX века.

Как выглядят самоеды?

Это крупные собаки, рост в холке достигает 60 см. Вес 17−30 кг. Есть три вида самоедов: медвежий, лисий и волчий тип. У медвежьего типа короткая и круглая морда, у лисьего — морда острая, а у волчьего — промежуточный вариант. Глаза у самоедов раскосые и посажены довольно глубоко.

Шерсть у самоеда может быть белой, кремовой или бисквитно-белой. Задние лапы будто в штанах, а вокруг головы — воротник.

Самоеды добрые, веселые и очень игривые.

Могут быть упрямыми, но их легко дрессировать и корректировать их поведение.