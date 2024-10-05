Почему порода собак называется самоед и едят ли они себя

Самоед — одна из наиболее древних пород собак. Они относятся к группе северных аборигенных пород — то есть существующей в определенной местности достаточно долго, чтобы адаптироваться к местной среде. В разных странах эту собаку также называют самоедским шпицем или самоедской лайкой.
Как появилась собака самоед?
Есть версия, которая больше похожа на местный миф, о том, что предком самоеда был одомашненный белый волк. Но так как никаких письменных свидетельств о происхождении породы не сохранилось, можно поверить и в эту версию.
Порода называется «самоед» не потому что собаки едят сами себя или себе подобных. А потому что едет. Самоедов запрягали в сани и белых собак не было видно на снегу, а потому возникала иллюзия, что сани еду сами.
Самоеды отличные охранники, а также превосходные няньки и грелки для детей северных народов.
Существует также версия о том, что этих собак вывести самоедские племена. Сейчас их называют самодийские народы — это народы, которые говорят на самодийских языках. К ним относят ненцев, энцев, нганасанов и сулькупов.
Как отдельная порода, самоедские собаки были зарегистрированы в середине XX века.
Как выглядят самоеды?
Это крупные собаки, рост в холке достигает 60 см. Вес 17−30 кг. Есть три вида самоедов: медвежий, лисий и волчий тип. У медвежьего типа короткая и круглая морда, у лисьего — морда острая, а у волчьего — промежуточный вариант. Глаза у самоедов раскосые и посажены довольно глубоко.
Шерсть у самоеда может быть белой, кремовой или бисквитно-белой. Задние лапы будто в штанах, а вокруг головы — воротник.
Самоеды добрые, веселые и очень игривые.
Могут быть упрямыми, но их легко дрессировать и корректировать их поведение.