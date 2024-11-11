Почему порезы бумагой так сильно болят

Вторая причина — текстура бумаги и форма ее края. Если смотреть на лист бумаги невооруженным глазом, кажется, что он очень тонкий и плоский, но на самом деле на нем присутствует множество крохотных зазубрин. Из-за этого рана получается более глубокой и рваной, хотя разглядеть это не получится.