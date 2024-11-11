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Почему порезы бумагой так сильно болят

Ученые объясняют, почему эти ранки так раздражающе ноют.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Все порезы болят, но некоторые — сильнее прочих. Одни из самых болезненных — ранки от безобидной, на первый взгляд, бумаги — они особенно раздражающе ноют. Почему так происходит, решили объяснить ученые.

Подробно разобрал вопрос научный портал IFLScience. Во-первых, проблема в том, что бумагой мы обычно раним чувствительные участки кожи: например, кончики пальцев (а те, кто пишут бумажные письма, могут порезать и язык, когда их заклеивают).

Гэюриэл Нил, клинический доцент кафедры семейной медицины Техасского университета, объясняет, что нервы на кончиках пальцев связаны с мозгом более плотно, и передают гораздо больше информации о характере ощущений, температуре, давлении — и о травмах, которые в результате ощущаются гораздо болезненнее. То же самое касается губ, языка, лица и гениталий, но все они реже соприкасаются с бумагой.

Вторая причина — текстура бумаги и форма ее края. Если смотреть на лист бумаги невооруженным глазом, кажется, что он очень тонкий и плоский, но на самом деле на нем присутствует множество крохотных зазубрин. Из-за этого рана получается более глубокой и рваной, хотя разглядеть это не получится.

Глубина пореза бумагой чаще всего как раз доходит до нервов на поверхности пальцев, обнажая их, но не повреждая, объясняет Нил.

Если бы порез был менее глубоким, боль была бы слабее, а если бы кожа была разрезана чуть глубже, нерв бы тоже повредился и перестал бы передавать сигнал в мозг.

Третья причина — мы постоянно пользуемся пальцами, поэтому ранки будут неоднократно открываться заново в течение дня, а оставшиеся целыми сосуды не закроют ранение корочкой, которая помогла бы коже быстрее затянуться.

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