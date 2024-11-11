Почему порезы бумагой так сильно болят

Все порезы болят, но некоторые — сильнее прочих. Одни из самых болезненных — ранки от безобидной, на первый взгляд, бумаги — они особенно раздражающе ноют. Почему так происходит, решили объяснить ученые.
Подробно разобрал вопрос научный портал IFLScience. Во-первых, проблема в том, что бумагой мы обычно раним чувствительные участки кожи: например, кончики пальцев (а те, кто пишут бумажные письма, могут порезать и язык, когда их заклеивают).
Гэюриэл Нил, клинический доцент кафедры семейной медицины Техасского университета, объясняет, что нервы на кончиках пальцев связаны с мозгом более плотно, и передают гораздо больше информации о характере ощущений, температуре, давлении — и о травмах, которые в результате ощущаются гораздо болезненнее. То же самое касается губ, языка, лица и гениталий, но все они реже соприкасаются с бумагой.
Вторая причина — текстура бумаги и форма ее края. Если смотреть на лист бумаги невооруженным глазом, кажется, что он очень тонкий и плоский, но на самом деле на нем присутствует множество крохотных зазубрин. Из-за этого рана получается более глубокой и рваной, хотя разглядеть это не получится.
Если бы порез был менее глубоким, боль была бы слабее, а если бы кожа была разрезана чуть глубже, нерв бы тоже повредился и перестал бы передавать сигнал в мозг.
Третья причина — мы постоянно пользуемся пальцами, поэтому ранки будут неоднократно открываться заново в течение дня, а оставшиеся целыми сосуды не закроют ранение корочкой, которая помогла бы коже быстрее затянуться.
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