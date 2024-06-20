Почему помогать другим полезно для здоровья

Чем больше вы помогаете другим, тем лучше будете чувствовать себя сами, — к такому неожиданному открытию пришли ученые. И нет, дело не в благородстве и карме — помогать другим буквально полезно для здоровья.
Стресс и плохое самочувствие — важные симптомы того, что пора уделить время себе, не отвлекаясь на других. Однако, как объяснил газете The Guardian писатель Дэвид Робсон, порой все может оказаться с точностью наоборот: изолируясь от остальных, мы только усугубляем свое самочувствие.
Пожертвовать на благотворительность, перевести бабушку через дорогу или утешить друга на самом деле полезно.
Первая причина — вы начинаете считать себя лучшим человеком. Как объясняет автор научного исследования на эту тему, лектор Университета Нортумбрии Бет Никол, «добрые дела» повышают самооценку, дают ощущение цели и снижают вероятность депрессии. Кроме того, как показывают результаты опросов волонтеров, участвующих в самых разных научных экспериментах, большинство из них сообщает, что чувствуют себя лучше, потому что уверены, что сделали важное дело.
Конечно, можно считать, что дело исключительно в том, что на участие в экспериментах изначально соглашаются только люди, у которых есть на это силы и время, но ученые уверены, что позитивный эффект все-таки есть. Статистика показывает, что 57% участников научных экспериментов старше 65 лет в итоге жили дольше средней продолжительности жизни.
Арьен де Вит, профессор социологии Амстердамского университета, изучивший показатели четверти миллиона европейцев, убежден, что эффект от «добрых дел» накопительный: если из года в год заниматься благотворительностью, ощущение важной цели помогает жить дольше. Так же работает, к примеру, забота о близком человеке. Общая эмоциональная поддержка и наличие регулярных краткосрочных дел с понятным результатом помогают поддерживать себя в тонусе. Тристен Инагаки, доцент психологии Университета Сан Диего, утверждает, что следственная связь доказана: три разных исследования, проведенные на интервалах в 5, 7 и 23 года, показывают, что необходимость заботиться о супруге, друге или родственнике снижает смертность.
Еще одна возможная причина положительного эффекта — дополнительные задачи заставляют нас больше двигаться. Впрочем, Инагаки уверена, что в первую очередь дело все-таки в нашем мозге.
Она провела необычный эксперимент: попросила 20 женщин держать мужа за руки в момент, когда его било током.
Датчики показали повышенную активность в вентральной части полосатого тела и области перегородки (эти участки отвечают за ощущение вознаграждения) и одновременно с этим снижение активности в миндалевидном теле, которое реагирует на угрозу и опасность. Иными словами, женщины оказывали близкому человеку поддержку и испытывали приятное ощущение, а стресс подавлялся.
Так же, утверждает Инагаки, реагировал мозг тех, кто дарил близким лотерейные билеты, а еще те, кто положительно отвечал на вопрос «я поддерживаю своих близких в трудные минуты». Участки, отвечающие за подавление стресса, как считает ученая, также могут влиять на сердечно-сосудистую и иммунную систему — и как следствие, делают нас здоровее.
Конечно, исследовать такой эффект с помощью рандомизированного контролируемого исследования тяжело: одно дело выдать части участников плацебо, и совсем другое — велеть им вести себя «стандартно», что бы это ни значило.
Тем не менее, вот еще одно любопытное исследование: сотрудница Гарвардской бизнес-школы Эшли Уилланс изучала, как влияет на страдающих гипертонией привычка дарить подарки. Каждому участнику эксперимента в течение 6 недель трижды выдавали по 40 долларов в запечатанной емкости. Половине испытуемых советовали потратить деньги на себя, а второй половине — порадовать кого-то еще. Главное было потратить эту сумму.
В результате ученые зафиксировали у тех, кто дарил подарки, существенное падение кровяного давления, которое работало даже эффективнее лекарств от гипертонии.
Средний показатель дарителей был 114/67, а у тех, кто тратил деньги на себя — 121/73. Разница соразмерна с курсом лекарств, диетой и комплексом упражнений.
А если сопроводить подарок приятной беседой, результат получался еще значительнее. Группа исследователей в Канаде и США дарила случайным людям купон на 10 долларов в кофейню. Части испытуемых посоветовали просто передарить купон, а другим — позвать второго человека в кафе и выпить кофе вместе. Третьей группе участников посоветовали пойти в кофейню с кем-то вместе, но деньги потратить только на себя, а четвертой и вовсе выпить на эти деньги кофе в одиночестве. Вечером каждый участник должен был заполнить небольшую анкету о своем самочувствии.
Конечно, большинство участников радовались уже тому, что получили бесплатный купон, но сильнее всех, если верить анкетам, настроение улучшилось у тех, кто угостил кофе друга.
Джиллиан Сэндстрём, лектор по психологии в Университете Сассекса, уверена, что дело в обратной связи: сильнее всего нам помогают не добрые дела, а благодарность за них. Мы все верим в то, что делать добро правильно, но когда нам говорят «спасибо», ощущения совсем другие, — поясняет она.
Инагаки уверена, что обратная связь необходима: если мы просто жертвуем деньги на благое дело, на самом деле мы не до конца верим, что они действительно кому-то помогут. Для эффекта нам нужно убедиться, что мы действительно улучшили чью-то жизнь, — поясняет она. Что уж говорить о негативной обратной связи: если мы помогаем члену семьи, который никогда не выразит нам благодарность в ответ, это может оказать даже негативный эффект.
Несмотря на обилие исследований, нельзя точно утверждать, что благие поступки дают четкую пользу для здоровья, которую можно измерить, но в целом ученые советуют тем, у кого есть время на заботу о собственном здоровье, потратить часть его на заботу о других. Хуже, утверждают они, точно не будет.
А если слишком сфокусироваться на себе, можно и психическое расстройство в себе обнаружить — об этом рассказываем в другом материале.
Георгий Мазуркевич