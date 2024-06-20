Почему помогать другим полезно для здоровья

Инагаки уверена, что обратная связь необходима: если мы просто жертвуем деньги на благое дело, на самом деле мы не до конца верим, что они действительно кому-то помогут. Для эффекта нам нужно убедиться, что мы действительно улучшили чью-то жизнь, — поясняет она. Что уж говорить о негативной обратной связи: если мы помогаем члену семьи, который никогда не выразит нам благодарность в ответ, это может оказать даже негативный эффект.