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Почему полезнее добираться до работы на велосипеде?

Согласно новому исследованию, ежедневные поездки на велосипеде до работы могут значительно улучшить здоровье и снизить риск ранней смерти на 47%.

Источник: AP 2023

Исследователи обнаружили, что у людей, которые регулярно ездят на работу на велосипеде, меньше шансов заболеть сердечными заболеваниями, раком и психическими расстройствами. Кроме того, общий риск ранней смерти — снижается на 47%.

В ходе исследований эксперты проанализировали данные о состояние здоровья 5% населения Шотландии с 2001 по 2018 год. В итоге стало известно, что те, кто добирался до работы на велосипеде, реже других обращался в больницы и не имел каких-либо жалоб.

Ученые также обнаружили, что способ добираться до работы на велосипеде связан и с другими положительными аспектами для здоровья. Так, было выявлено, что:

  • риск смерти от рака снижается на 51%;

  • риск госпитализации из-за сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 24%;

  • риск назначения сердечных препаратов снижается на 30%;

  • риск выявления психических расстройств, нуждающихся в медикаментозном лечении, снижается на 20%;

Однако, согласно данным научной работы, был выявлен и достаточно серьезный недостаток: пассажиры, передвигающиеся на велосипедах, в два раза чаще попадали в больницу из-за дорожно-транспортных происшествий. Но по мнению исследователей, это — упущение инфраструктуры.

Вероятно один ирландец уже давно знал о преимуществах такого способа передвижения. Недавно Имон Кивени, проехавший через всю Ирландию (примерно 495 км) на одноколесном велосипеде за 5 дней 5 часов и 23 минуты, установил абсолютный рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Кристина Корчанова