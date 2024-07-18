Почему полезнее добираться до работы на велосипеде?

Исследователи обнаружили, что у людей, которые регулярно ездят на работу на велосипеде, меньше шансов заболеть сердечными заболеваниями, раком и психическими расстройствами. Кроме того, общий риск ранней смерти — снижается на 47%.
В ходе исследований эксперты проанализировали данные о состояние здоровья 5% населения Шотландии с 2001 по 2018 год. В итоге стало известно, что те, кто добирался до работы на велосипеде, реже других обращался в больницы и не имел каких-либо жалоб.
Ученые также обнаружили, что способ добираться до работы на велосипеде связан и с другими положительными аспектами для здоровья. Так, было выявлено, что:
риск смерти от рака снижается на 51%;
риск госпитализации из-за сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 24%;
риск назначения сердечных препаратов снижается на 30%;
риск выявления психических расстройств, нуждающихся в медикаментозном лечении, снижается на 20%;
Однако, согласно данным научной работы, был выявлен и достаточно серьезный недостаток: пассажиры, передвигающиеся на велосипедах, в два раза чаще попадали в больницу из-за дорожно-транспортных происшествий. Но по мнению исследователей, это — упущение инфраструктуры.
Вероятно один ирландец уже давно знал о преимуществах такого способа передвижения. Недавно Имон Кивени, проехавший через всю Ирландию (примерно 495 км) на одноколесном велосипеде за 5 дней 5 часов и 23 минуты, установил абсолютный рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Кристина Корчанова