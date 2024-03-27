Почему погиб Юрий Гагарин: Что заставило космонавта увести самолет в роковой штопор

Например, Владимир Серегин опоздал на полет почти на 30 минут — его вызывало начальство. Из-за этого началась спешка, экипаж не получил сводку от метеорологов, а там говорилось о низкой облачности. Более того, прогнозировалось ухудшение погоды. При этом в полетном задании было подчеркнуто: выполнять фигуры пилотажа вне облаков или за облаками. То есть задание было невыполнимо! Часть радиолокационного оборудования на аэродроме не работало, и на земле не заметили, как в условиях облачности МиГ-15 УТИ Гагарина и Серегина начал отклоняться влево, приближаясь к зоне, где выполнял упражнения летчик Андреев — тот проверял двигатель самолета после ремонта. Андреев должен был взлететь спустя 30 минут после Гагарина и Серегина, но мы помним, что они задержались с вылетом, и два самолета оказались в воздухе одновременно. По мнению Миронова, возвращаясь с задания, Гагарин и Серегин неожиданно в просвете облаков увидели самолет Андреева в опасной близости от себя. Начали энергично уклоняться от столкновения и свалились в штопор.