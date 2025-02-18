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Почему «подмышка» так называется

Aif.ru разобрался, какое отношение часть тела человека имеет к маленькому грызуну.

Источник: Freepik.com

Слово «подмышка» понятно каждому — это область, открывающаяся, когда человек поднимает руку; переход внутренней части руки в туловище. В Толковом словаре Ожегова указано, что «подмышка» — это место под плечевым сгибом. Что такое «мышка» и как правильно писать слово «подмышка», читайте в справке aif.ru.

Что такое мышка?

«Мышка» — слово родственное «мышце». У них одна основа — греческо-латинское слово «mus», которое означает и грызуна, и мускул. То есть «мышка» — это мышца, а «подмышка» — область под мышцей.

Когда слово «подмышка» пишется слитно, а когда — раздельно

Действительно, в русском языке есть несколько вариантов написания слова «подмышка» — слитное и раздельное. Какой вариант использовать зависит от части речи, то есть от того, какой вопрос задают к слову.

Если вопрос «что?», например, «чешется (что?) подмышка, то это существительное и писать его нужно в одной слово. Если же вопрос “где?”, “как”, “каким образом”, например, “дырка на пиджаке (где?) под мышкой”, тогда это наречие, состоящее из двух отдельных слов. Такое правило закреплено в Большом универсальном словаре русского языка.

Автор знаменитого словаря Сергей Ожегов, толковал сочетание слов «под мышкой», как «под плечевым сгибом или прижав плечевой частью руки к боку».