Почему «подмышка» так называется

Если вопрос «что?», например, «чешется (что?) подмышка, то это существительное и писать его нужно в одной слово. Если же вопрос “где?”, “как”, “каким образом”, например, “дырка на пиджаке (где?) под мышкой”, тогда это наречие, состоящее из двух отдельных слов. Такое правило закреплено в Большом универсальном словаре русского языка.