Почему по легенде детей ищут в капусте?

Истоки выражения «детей находят в капусте» идут из Древней Руси. В то время капуста считалась одним из основных продуктов питания. Это было связано с тем, что она легко выращивалась, была неприхотлива к условиям и давала большие урожаи. Капуста была важным источником витаминов и минералов для крестьян и служила основным продуктом питания зимой. Также ее использовали в народной медицине для лечения различных заболеваний, например, простуды или проблем с пищеварением. Кроме того, капуста играла важную роль в религиозных обрядах древней Руси. Так, в праздновании Масленицы, на столе обязательно была квашеная капуста, а в обряде похорон капуста использовалась для украшения гроба умершего. Какую роль сыграла капуста в процессе деторождения, разобрался aif.ru.
Как капусту применяли на родах?
Обычно рожениц размещали в банях, где стены, пол и все поверхности были в угле, закопчеными. Чтобы подготовить место для родов крестьяне не могли себе позволить положить простыни — после рождения ребенка их надлежало сжечь, поэтому застилали место для беременной капустными листами.
Капуста богата витаминами К и С, что делает ее природным антисептиком и противовоспалительным средством. Из-за этого наши бабушки советовали при воспалении, ушибе, ссадине, ожоге или другом повреждении кожи прикладывать капустный лист. Такой же смысл вкладывали в капустные листы, на которых рожали: если ребенок получит какую-то травму, то можно сразу приложить капустный лист. Кроме того, место для роженицы, выложенное листами капусты, было более безопасным с точки зрения санитарии.
Почему беременные рожали в капустных полях?
Сбор капустного урожая на Руси — дело исключительно женское и совершенно не важно, в каком положении находится сборщица. Работа была тяжелая, поэтому нередко женщины рожали раньше срока прямо в поле. А беременных в эту пору было много: часто браки заключали после Рождественского поста, а первенец появлялся у пары аккурат во время сбора осеннего урожая. Возможно такие ситуации и стали прародителями шуточного ответа «нашли ребенка в капусте».
Кто такие «капустнички»?
В октябре на уборку капусты землевладельцы приглашали молодых парней и девушек. Парни таскали кочаны в мешках с поля, а девушки обрабатывали капусту — готовили ее для хранения и закваски. Такие мероприятия называли капустники или капустницы. После окончания всех дел, помощников приглашали за стол — отметить окончание сезона. В таких условиях между молодыми часто завязывались отношения. Детей пар, созданных во время капустников, и называли «капустничками».
Зачем детей подбрасывали под капусту на поле?
На Руси было много суеверий, в частности считалось, что злые духи особенно заинтересованы забирать жизни новорожденных. Чтобы уберечь малышей от нечисти, нужно было показать, что в ребенке совершенно не заинтересованы, что никому до него дела нет. Для этого ребенка прятали, в том числе под капусту на поле, и его «случайно» находил прохожий, а родители малыша встречали этого человека и забирали ребенка себе якобы как подкидыша, найденыша.