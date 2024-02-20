Почему по легенде детей ищут в капусте?

Истоки выражения «детей находят в капусте» идут из Древней Руси. В то время капуста считалась одним из основных продуктов питания. Это было связано с тем, что она легко выращивалась, была неприхотлива к условиям и давала большие урожаи. Капуста была важным источником витаминов и минералов для крестьян и служила основным продуктом питания зимой. Также ее использовали в народной медицине для лечения различных заболеваний, например, простуды или проблем с пищеварением. Кроме того, капуста играла важную роль в религиозных обрядах древней Руси. Так, в праздновании Масленицы, на столе обязательно была квашеная капуста, а в обряде похорон капуста использовалась для украшения гроба умершего. Какую роль сыграла капуста в процессе деторождения, разобрался aif.ru.