Почему писать от руки полезнее, чем печатать на клавиатуре?

Кажется, что постепенно люди отучаются писать от руки, так как для этого есть компьютеры и телефоны. Более того, текст можно надиктовать, а специальная программа превратит аудиозапись в текст.
Однако все же полезнее писать от руки, чем печатать на клавиатуре. Почему так, изданию «Мел» рассказали нейропсихолог Елена Лысенко и клинический психолог Илья Плужников.
Что происходит в мозге, когда мы пишем от руки?
С точки зрения работы мозга, письмо от руки — более сложный процесс, чем печатание на клавиатуре. При ручном написании перед человеком стоят несколько задач:
- Нам надо выводить буквы. Для этого нужна плавность переключения движений, которую обеспечивают премоторные отделы коры головного мозга. Чем лучше они работают, тем красивее почерк. Во время набора текста на клавиатуре эти отделы не переключаются, а, следовательно, не тренируются. Без их развития движения становятся неловкими и неуклюжими.
- Разный нажим карандаша или ручки. Здесь включаются подкорковые отделы головного мозга, которые отвечают за расходование ресурса работоспособности. Когда он расходуется неправильно, ресурс быстро истощается, то есть оставшееся время проходит непродуктивно.
- Держать строчку. Тут развиваются теменно-затылочные отделы головного мозга. Конечно, тетради сейчас разлинованы, но если у ребенка эти области не развиты, он все равно будет писать мимо строчек.
- Важно обращать внимание на то, как именно ребенок пишет. Когда он делает это под диктовку, ему нужно перешифровать, что говорит другой человек. Параллельно с записью происходит звукобуквенный анализ слова. «Для понимания и звукоразличения того, что говорит, например, учитель, должны работать латерально-височные отделы левого полушария. Фактически с этой точки зрения при письме на компьютере в печатании больших недостатков нет», — говорит Лысенко.
- Минусы в подсказках Т9. Сейчас развитые технологии помогают набирать текст, предлагая замену неправильно написанных слов или подбирая слово, похожее по значению. В таком случае не тренируется функция извлечения информации из семантической памяти, так как в таком случае нам не нужно вспоминать слова, чтобы перенести их на бумагу.
- Существуют также логико-грамматические конструкции. Они, например, встречаются в задачах по математике. Речь идет о пространственном выражении в словах: выше или ниже, больше или меньше. Когда у нас есть задумка или сравнительные обороты встречаются в тексте, у нас активизируются зоны TPO (лат. temporalis, parietalis, occipitalis) — зона перекрытия, ассоциативная зона, объединяющая три модальности — тактильную, зрительную и слуховую. Однако, когда мы что-то пишем на компьютере, они тоже работают.
Впрочем, когда учителя предлагают ребенку больше печатать на компьютере, а не писать от руки, они больше вредят, чем приносят пользу.
Приводит ли ежедневное использование гаджетов к когнитивной деградации?
По словам Плужникова, о снижении когнитивных функций сейчас можно говорить только тогда, когда дело касается старших поколений. Дело в том, что сейчас дети «рождаются с гаджетами в руках» и учатся письму при помощи клавиатуры.
Существует мнение, что такой деградации подвержены люди, которые всю жизнь писали от руки, а во взрослом возрасте перешли на печатание. Их речь становится упрощенной, снижаются функции рабочей памяти.
У современного поколения, возможно, не будет никакой когнитивной деградации. Будет, наоборот, как предполагают некоторые философы, особый когнитивный скачок, который раскроет дополнительные ресурсы нашего мозга.
Какие виды памяти активизируются в процессе ручного письма?
Во время письма активизируются все виды памяти. В первую очередь, моторная и декларативная, нацеленная на запоминание информации, связанной семантически.
Все это — части долговременной памяти. Безусловно, большую роль играет рабочая память, отвечающая за механизм сличения: что человек хочет написать, что написал, какая буква идет дальше, какое предложение надо написать, как оформить свою мысль.
С точки зрения кратковременной памяти особых различий нет: и при письме от руки, и при использовании клавиатуры задачи одинаковы — человеку нужно в кратковременной памяти удержать информацию, которую ему диктуют, сформулировать суть и записать ее.
А вот когда дело касается эссе или сочинения, нам нужно вспоминать и воспроизводить информацию, поэтому лучше писать от руки.
Как письмо от руки способствует обучаемости?
Письмо от руки тренирует мозг и развивает креативность, расширяет осознанность, снимает стресс. Так, в психотерапии до сих пор практикуется ведение дневников для повышения личностной устойчивости.
Письмо от руки также полезно для повышения эффективности обучения детей в школе, так как развивается мелкая моторика.
Помимо прочего, письмо от руки, в отличии от печатания на клавиатуре, помогает гармонично и системно развивать разные отделы мозга. Это, в свою очередь, будет необходимо уже во взрослой жизни — в студенческой и затем в профессиональной.
Ранее эксперт рассказала, как помочь ребенку раскрыться перед публикой.