Почему передаривать подарки — плохая примета

Подарок несет с собой не только материальную, но и эмоциональную ценность. Каждая вещь, подаренная вам, может вызвать воспоминания о человеке, который сделал этот подарок, или о событии, с которым он связан. Передаривание может стереть эту связь и заменить ее чем-то другим. Это может быть особенно болезненно для тех, кто ценит память о близких.